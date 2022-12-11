九合一選舉綠營大敗，總統蔡英文辭去民進黨主席後，副總統賴清德日前表態參選黨魁後，閣揆蘇貞昌的留任似成為一枚掣肘活棋。媒體人張禹宣11日在《新聞大白話》節目強調，蘇貞昌絕對是敗選其中一個核心關鍵，但他卻也是蘇蔡體系的馬其諾防線，只是防的不是國民黨而是賴清德。只有蘇貞昌對參選黨主席的賴清德說「有利有弊」，只要他持續卡住行政院長，不管對2024有沒有想法，對賴清德絕對都是重大的威脅。

「大環境、蘇貞昌、英系及黑道，蘇貞昌絕對是敗選其中一個核心關鍵。」張禹宣指出，可是為什麼他要卡在那邊？等於他是蘇蔡體系的馬其諾防線。只是這馬其諾防線外頭的敵人竟然不是國民黨，竟然是賴清德。所以即便賴清德掌握黨主席，只要行政院長這個位子持續被蘇貞昌給卡住，那未來賴清德當黨主席也會跛腳、受制，等於被一個賴蘇蔡體系給綁在一起，他得為蔡英文、蘇貞昌的施政好壞負責。

張禹宣提到，蘇貞昌不只是甘於當一個行政院長，他不只叫潘孟安來，還叫鄭文燦來，說勉勵他這次輔選的辛苦，嘉勉慰勞，用的是長輩對下屬的口吻。就連對賴清德參選黨主席，全部人都祝福，只有蘇用長輩口吻說「有利有弊」。包括徐國勇一下台，立刻把他的心腹陳檡文砍掉了。這些都說明蘇貞昌不只甘於當行政院長，還要定於一尊，未來不管他對2024有沒有想法，只要他還在位子上，對賴清德絕對都是重大的威脅。

「賴清德有沒有動作？其實也有。」張禹宣說，包括周圍的王世堅等，都一直要求蘇貞昌負責任下台，未來蘇賴這兩人，恐怕是民進黨的焦點。