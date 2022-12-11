70歲的資深藝人楊烈，今（11日）晚在臉書貼出網路盛傳他「突傳離世」的Google截圖，17年前曾罹患大腸癌二期、抗癌成功的他，展現高EQ，公開回應：「謝謝這些偽造的網軍報導！因為這樣的報導反而讓我獲得許多許多許多的感動和感激，更是驚喜有那麼多人來電關心支持及慰問，太感動了！謝謝大家的支持關心，我很好！為大家我會更加努力的活下去！感謝大家！」

楊烈受訪時表示，其實幾個月前就開始有一些拿舊新聞出來炒的假報導，重提他生病在浴室暈倒、有血跡等陳年舊事，許多朋友看了很關心，還誤以為是真的，頻頻打電話關心他，沒想到近期愈來愈多類似惡意攻擊，甚至還訛傳成「突傳過世」，「實在很離譜！一開始生氣是一定會，尤其直接寫你死掉了，後來想想，氣也沒有用，而且這跟3歲小孩做的事沒兩樣，真的很幼稚又無聊！」

他說，雖然這種謠言確實有點困擾，但現在已經能一笑置之，發文是為了要讓親友及粉絲安心，也相信謠言止於智者，「我明明前半年一直都在台南拍《牛車來去》，最近正忙著排練耶誕節要演出的舞台劇《明星養老院》，都一直在工作、曝光，大家一看就知道我很好！」

談及身體狀況，楊烈說，他現在的身體狀況比以前更好，現在還比較注重養生、飲食，也不會像年輕時暴飲暴食，一工作起來不管生活作息，現在還會固定打「八卦拳」，調整呼吸，讓身體循環變更好，睡眠品質好，身體變得更健康，「精氣神一好，做什麼事都好！」