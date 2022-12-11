通識教育指的是學習不同領域之基礎概念，使人得以用不同知識觀點，解釋人類的生活處境。近日有網友發現，國立陽明交通大學竟有一堂通識課，名為「（扌）台女哲學」，消息曝光後引發網友熱議。

原PO在Dcard發文分享自己的發現，表示國立陽明交通大學111學年度第2學期的「人機智能與哲學跨域學程」，居然開設一堂培養批判思考、哲學與心靈的核心通識課程「（打）台女哲學」，教授甚至還是女生，讓原PO相當驚訝。

實際查詢後可以發現，課程名稱實際上是「（扌）台女哲學」，開設課程的老師名為林映彤，是陽交大心智哲學研究所的副教授，專長包括心智哲學、意識研究、神經倫理學等共9項。

對此，許多網友紛紛大開玩笑，「第一堂課老師心情不好不上了」、「接著：我說不上了你們就真的不來了嗎？」、「男生都應該學」、「想看課程大綱」、「所以有沒有上過課的同學可以分享一下內容」、「我解開皮帶了，女人」、「女的也應該學啊，不然其實不少人真的是台女但不自知」。