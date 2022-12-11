在台灣原住民族棒球運動發展協會耕耘下，2022關懷盃棒球邀請賽邁入第29屆，於12月9日至12月12日，再度回到臺東舉辦。這個臺灣現行最悠久的基層棒球賽事，展現原民文化的互助精神，由職棒學長回鄉將經驗分享給後輩，本屆口號「Mubuy」，就是泰雅族語傳承之意，「原力出咧」一起喊出精神，展現原民棒球活力。
本屆參賽隊伍總共有65支隊伍，少棒41隊、青少棒則有24隊，雙雙創下歷年來最高，突顯關懷盃將近30個年頭以來持續進步成長，為原民基層棒球的指標賽事；元老級的宜蘭三星國小和花蓮太巴塱國小今年依舊沒有缺席，是「唯二」連續參加29年的學校。
比賽從 9日展開四天賽程，10日開幕典禮中長年舉辦的棒球豐年祭，由花蓮安通部落長老主持祈福儀式、上屆少棒組冠軍三星國小、青少棒組冠軍卑南國中表演舞蹈，展現原住民小選手棒球之外的另類才華。
重頭戲是今年加碼首度舉辦3局OB對抗賽，知名球星雲集，由「太平洋聯盟」與「中央聯盟」交手，OB賽「太平洋聯盟」派出先發投手劉義傳，「中央聯盟」投手陣容也很亮眼，由「大郭」郭源治象徵性投出第一球，接著潘菘瑋、高龍偉依序登板。「中央聯盟」3局換上原棒協理事長林智勝代打，打出三壘方向內野安打，但沒有拿下分數，最終「太平洋聯盟」1比0拿下勝利。
關懷盃除了舉辦賽事，原棒協也與國體大防護團隊合作，負責球員賽場運動防護，防護員在賽後舉辦防護說明，教導球員簡單自我防護動作，杜絕運動傷害發生機會，在棒球球技素養上安排棒球教室，由現役職棒選手教導投打動作及觀念，讓棒球在校園紮根，培植基層的棒球能量，提供國內源源不絕的棒球人才。
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