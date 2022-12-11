效力過巴薩隆納、國際米蘭等豪門球隊的喀麥隆球星艾托（Samuel Eto'o），在世界盃前做出淘汰賽的預測，他認為母國會奪下世界盃冠軍，但喀麥隆連小組賽都沒能闖過，很顯然艾托的預測完全失敗，不過他預想的決賽對手摩洛哥，卻跨過層層關卡來到了4強賽，而艾托更是完全命中了摩洛哥淘汰賽的對手，讓人感到相當驚訝。

本屆有5支非洲球隊進入世界盃會內賽，分別為喀麥隆、摩洛哥、塞內加爾、迦納及突尼西亞，艾托大膽預測了這5支非洲球隊都會進入淘汰賽，此話一出當然是笑翻眾人，最終也僅有摩洛哥及塞內加爾成功來到16強。

塞內加爾在16強遭到「三獅軍團」英格蘭淘汰，但摩洛哥卻跌破了眾人眼鏡，成為首支闖進4強的非洲隊伍，且艾托預期摩洛哥16強擊敗西班牙、8強淘汰葡萄牙，就連4強的對手法國也與目前戰果相符合，且這還是艾托在還沒確定小組席次時所做的預測，就算是矇對的也讓人深感不可思議。

Samuel Eto'o não estava errado sobre Marrocos HAHAHA pic.twitter.com/wKmQrVLhMe — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) December 10, 2022

艾托過去擔任過喀麥隆國家隊隊長，出戰118場國際賽攻下56球，進球數高居隊史第一，曾率領喀麥隆奪下2000年雪梨奧運金牌及2座非洲國家盃冠軍，戰功彪炳，2014年艾托選擇從國家隊退役，並一路踢到2019年才決定高掛長達22年的選手戰袍。