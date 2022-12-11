步入婚姻是人生中的重要里程碑，在那之前許多人都得先在茫茫情海裡載浮載沉。一位女網友表示，自己從20歲至23歲陸續交了兩任男友，最近她因故跟前前男友重逢，得知對方即將結婚，沒想到進一步追問發現，結婚對象竟然就是自己的前男友！

目前擔任某飲料店店長的原PO在Dcard發文表示，前前男友當初在飲料店當實習生，雙方進而認識交往，交往第1個月時她曾詢問對方是否支持同性戀，前前男友則很古板回答討厭同志。交往1年7個月後，由於前前男友要調到別的門市，無法接受遠距離戀愛的原PO決定和平分手；之後她和某公司的行政總監大叔交往，雖然很有安全感、戀愛過程很棒，但因為某次對方耍大男人主義，最後原PO也提出分手。

近日公司由於業績很好要辦員工趴，和原公司夥伴感情很好的前前男友受邀回來一起玩，聊天時大家也一起交流感情狀況。沒想到前前男友突然宣布，自己已經訂婚、下個月就結婚，且對象正是原PO前男友，讓在場所有人瞬間嚇一跳，「真的沒想到當初排斥同性戀的男生，跟大男子主義極強的男子結婚了！」

對此，許多人紛紛回應，「其實你是分類帽吧」、「大男人主義的男人就該跟男的在一起」、「男生總是會喜歡比較陽剛的東西」、「我看到了什麼？今天網路用太多了」。