資深女藝人白冰冰出道48年，早年以歌手身份出道，一度到日本發展，回國後參與多部電視歌仔戲演出，跨領域主持、電影，成績有目共睹，有「演藝圈大姐大」之稱，今年已經67歲，仍活躍於螢光幕前。近日白冰冰臉書帳號遭不肖人士盜用，讓她一連發多篇貼文警告，表示已經報警。

白冰冰日前在facebook發文警告：「有人冒用冰冰姐的臉書帳號，盜用了一模一樣的相片及盜用冰冰姐寫的文章，再加上他們要詐騙金錢的文字，要進行詐騙，敬請各位請勿受騙，絕無此事！」她表示已經報警，詐騙者不但用了白冰冰的名字跟照片，還複製了白冰冰發出的生活文章，接著移花接木在底下加上宣傳金融詐騙訊息，並盜用白冰冰封面圖，讓她氣到大罵：「真是可惡」。

前陣子白冰冰到南極旅遊，她透露去南極旅途要經多國，去到阿根廷等國都很熱，結果一到南極就零下十幾度，再回來台灣也是熱，直呼像是冰火五重天，她形容南極企鵝小時候像奇異果，只要一靠近小企鵝害怕就會到海裡面，白冰冰趁機宣導遊客千萬不能摸企鵝，小企鵝毛還沒長好，如果掉下去就會凍死。她事後在facebook分享企鵝下山的影片，直呼「畫面超級療癒，搖搖擺擺的有夠古錐啦」，只見當地白茫茫一片，企鵝們排成一直線，不遠處有穿著紅色羽絨服的遊客，畫面相當難得。