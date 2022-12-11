逃跑改變自己的命運！大陸四川省重慶市有名駕駛行經1處隧道時，竟然發現遠方疑似有2隻羊的模型站在道路邊，他便拿起手機拍攝，當他越來越靠近時，真的一度以為是假的，沒想到，下一秒，假羊卻開始動了，駕駛也驚呼「牠們在走動，是真的2隻羊」；原來這2隻羊是從烤羊店跑出來的，其店家老闆也表示要將牠們當為吉祥物。

綜合陸媒報導，日前四川省重慶市有名駕駛開車經過隧道時，竟然發現2隻迷途小羊，駕駛一開始以為是羊的模型掉在隧道內，沒想到竟然是2隻活生生的羊，駕駛趕緊報警，員警到場後也將2隻羊帶回警局。

據了解，原來這2隻迷途的羊是從烤羊店逃跑出來，原本店員是要去抓雞，沒想到有隻羊把門頂開站門外準備要逃跑，沒想到後面又有2隻羊跑出來，3隻羊便一起逃跑了，最後在店家的路口抓住了1隻，而逃跑的另外2隻便跑到了隧道內被發現。

對此，羊烤店的老闆表示不殺這2隻羊了，要留下來當吉祥物；從影片中可見，駕駛一看到羊，便拿起手機開始拍攝，一開始還以為是假的，下一秒羊便動了起來跑掉，假駛驚呼「牠們在走動，是真的2隻羊」，並大喊「好扯喔」。

影片在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「呆萌的羊，以後不忍心吃烤全羊了」、「還故意不動假裝自己是假羊」、「雖然羊肉串真的好吃，但這2隻羊也太可愛了」、「沒想到變成網紅小羊」、「原來羊走路是這樣啊」、「這就是命運，其他的羊都已經被吃了，這2隻成為網紅」。