剛剛亮相的B-21 突襲者(Raider)轟炸機正在準備試飛，已經指定了駕駛B-2多年的克利夫頓‧貝爾中校(Clifton Bell)擔任試飛員。在新聞發布上，被問到「B-21 舷窗很怪」的問題時，貝爾中校不認為看起來不對稱的舷窗，會形成視野問題，因為在實際操作中，眼前的儀器更為重要。

防衛新聞(Defense News)報導，美國空軍在 2021 年發布了B-21 的概念圖時，就已暗示4個座艙窗形狀不尋常，尤其是側舷窗，有奇特的向上傾斜，而且比前視窗更窄。圖片出來之後，引起了軍用航空迷的關注，多數人對這造型特別的舷窗議論紛紛，特別是擔心是否會降低飛行員視野。

在12月2日，B-21正式公布後，側舷窗確實是向上傾斜的，原本的概念圖與實機沒有不同。於是航空迷想要瞭解飛行員如何看待這樣設計的奇特舷窗。

同一角度比對B-2與B-21，機身形狀類似，但許多細節都不同。(圖/美國空軍)

服役於愛德華空軍基地，內定的B-21試飛員貝爾中校表示，據他所見，B-21 的窗戶與 B-2 並沒有太大區別，應該不會成為問題。

他說：「其實，我們飛行員經常適應座艙環境。當我第一次開始駕駛 B-2 時，我也會注意到窗口的視野，但這只持續1個小時，然後我的頭腦就開始專心看待座艙儀器裡哪些資訊重要，哪些相對不重要。其實，我不太擔心舷窗視野。」

國防預算專家哈里森(Todd Harrison)說，B-21窗口的設計，可能部分是為了提高 B-21 的匿蹤能力。由於 B-21 被設計為「可以選擇性有人駕駛，也能無人駕駛」，或許會用到光電攝影機或其他感測器來幫助飛行員的視野，從而使舷窗變得不那麼重要。

第一架 B-21 公開亮相後，這架編號0001，或叫做T-1的1號機將展開進一步的地面測試，包括靜態引擎運轉，慢速跑道試滑行，大約進行一年的時間。在 2023 年的某個時候， 1號機才會進入正式的飛行測試，也就是實際試飛。