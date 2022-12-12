主持人黃子佼（左）和林莎。（陳俊吉攝）

戴愛玲。（陳俊吉攝）

熊仔。（陳俊吉攝）

五堅情。（陳俊吉攝）

黃子佼在台上不小心口誤叫錯Ozone成員黃文廷名字，特地罰寫致歉。（黃子佼提供）

2022新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」 今（11日）在圓滿落幕，瘦子E.SO、蔡健雅、小春Kenzy、大淵MUTA、五堅情、李東軒、熊仔、戴愛玲、Ozone等接力演唱，第2場由黃子佼、林莎、大文、李易搭檔主持，見到大批民眾冒雨湧入，黃子佼說：「耶誕城演唱連辦2天，歌迷熱情絲毫未減，現場都是萬人場面，這才是耶誕城的魔力。」

以選秀節目《原子少年》出道的男團Ozone一連嗨唱〈O.A.O〉、〈Bad Bad Love〉、〈你有沒有談過一場越來越愛的戀愛〉等歌曲，Ozone首次參加，周子翔表示興奮又緊張，對團員來說算是一種里程碑。對於很多粉絲冒雨前來看偶像，李哲言覺得很心疼，得知還有人熬夜搭棚夜排，也呼籲大家注意安全。林佳辰在台上則哽咽回憶，去年在板橋地下道與少年們練舞，如今竟是站上大舞台表演，令他相當感動。

有趣的是，連續主持2天的黃子佼昨晚不小心在台上口誤，將黃文廷說成「黃文言」，還秀出原本小抄，並罰寫共100次懇求本人原諒，誠意十足。

五堅情也分別帶來多首個人、組合演唱歌曲。其中，為慶祝成軍2周年推出的〈LALALA〉單曲，前奏一下粉絲們立即跟著音樂擺動，唱到「累不累」歌詞時，台下歌迷大喊：「不累」，熱情支持讓他們大呼感動。

金曲歌后蔡健雅演唱〈讓浪漫作主〉時，專為歌曲意境設計的AR畫面，搭配她純淨、穿透力十足的歌聲，讓「蔡式浪漫」更加扣人心弦，唱進現場每位觀眾心裡。

瘦子E.SO昨晚壓軸登場，一現身就引爆現場民眾熱情。他特別精心挑選〈Married To The Game〉〈WAIT〉、〈我的癮〉等5首熱門歌曲，替演唱會畫下完美的句點。