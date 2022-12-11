副總統賴清德表態參選民進黨主席補選，桃園市長鄭文燦表示，將全力協助賴清德競選黨主席與2024總統大位。國民黨台北市新科議員詹為元認為，鄭文燦若與英系合作，可能成為賴清德的絆腳石。

詹為元11日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，民進黨中執會關係總統及立委提名。中執會裡面有英系、黃承國，英系政治人物掌握中執會，若和新潮流合作，有人會說賴清德不是新潮流的嗎？不過，新潮流分成南流和北流，賴清德是南流代表，北流是鄭文燦，而鄭文燦過去和總統蔡英文緊密合作，若鄭持續和英系合作，會不會成為賴清德的絆腳石？這是很重要的。

詹為元指出，不要覺得賴清德出馬當民進黨候選人不好，他解決一件事情。賴清德自稱是「務實的台獨工作者」，過去民進黨兩次總統大選可以獲取台灣多數人支持，很大原因是蔡英文偷偷的把「中華民國」這4個字過渡囊括在她自己的論述裡面，變成「中華民國台灣」，這樣維持現狀的做法掌握中間選民。

詹為元接著指出，賴清德是「務實的台獨工作者」，他如果單純繼承蔡英文的兩岸政策，對民進黨基本教義派是沒辦法交代的，他必須有更多台獨的論述出來，就會成為兩岸關係變動的那一方，必須承受兩岸關係變動後，會影響到中間選民對台灣穩定性的看法。因此賴清德的兩岸關係新的說法，面對了最大矛盾跟挑戰。