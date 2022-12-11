還記得60、70年代紅遍半邊天的歌后姚蘇蓉嗎？她當年高歌《秋水伊人》獲封「淚盈歌后」，更以一曲《今天不回家》爆紅海外，成為當時數一數二的超級巨星，不過她不眷戀鎂光燈，29年前在金曲獎頒獎典禮公開演出後，便離開螢光幕，近日甄珍的好友偉毅公開姚蘇蓉的近照，讓粉絲又驚又喜，紛紛陷入回憶殺。

姚蘇蓉5日歡慶77歲生日，臉書粉專「偉毅的私房照」當天上傳多張姚蘇蓉的照片，寫道：「當然還是要俗氣的說，祝妳身體健康。送大家一張昨天拍攝的獨家照片，分享喜悅。」畫面中，姚蘇蓉擁有一頭烏黑濃密的頭髮，配戴一副閃著金鍊的黑框眼鏡，儘管身上留下歲月的正常痕跡，整個人仍神采奕奕，還對著鏡頭開懷大笑，看起來很健康、無憂無慮。

另一張照片，親朋好友準備榴槤和蛋糕幫慶生，姚蘇蓉在眾人的祝福下許願，氣氛相當窩心、感人。

這組珍貴的照片曝光後，許多網友都訝異不已，彷彿重回6、70年代，紛紛感性地留言：「好美好美的姚蘇蓉」、「以前早期的歌星，沒有醫美如今還能如此優雅氣質」、「五十年前我在新加坡國家劇場看過妳的表演，今天妳還是那麼的迷人」、「謝謝你的分享。」

姚蘇蓉1966年在正聲電台辦的歌唱比賽奪冠，剛發片就以一首《負心的人》打開知名度，接著她為甄珍、武家麒主演的電影《今天不回家》獻唱同名主題曲，更造成巨大的轟動，姚蘇蓉的演藝事業瞬間攀上顛峰，時常受邀到香港、東南亞等地表演，商演價碼也大幅超越當時的紅星；值得一提的是，姚蘇蓉赴港時，邵氏電影總裁邵逸夫特地到碼頭迎接並力邀她拍片，成為第一位從台灣紅到香港的歌星，可見姚蘇蓉受歡迎的程度。

儘管如此，當時的民風保守，姚蘇蓉的多首歌曲都被列為禁歌，長達10年不得在公開場合表演，姚蘇蓉某年在高雄獻唱時，擋不住歌迷的熱情唱了《負心的人》而遭警方帶走，而姚蘇蓉最後一次的公開表演是在第30屆金馬獎頒獎典禮，結束後急流勇退，旅居吉隆坡，她當時表示餐廳秀沒落，她不想在那樣的環境下唱歌，加上電視成為主流，「自己舊了，曝光少了，決定收山」。

姚蘇蓉最後公開露面是在第30屆金馬獎頒獎典禮。（圖／中時資料照）