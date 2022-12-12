「台灣工安就是個笑話，尤其是傳產」，台南鋼鐵廠工人遭機具捲入慘死，引起民眾關注討論，一名女網友回憶曾短期到傳產業工作，僅短短5個月就目睹2起工安事故，沒想到後來老闆還提出一項要求，讓她隔月直接提離職。

一名女網友在PTT八卦板發文表示，去年疫情嚴重時，自己曾轉行到傳產當內勤，才短短5個多月就發生2起工安事故，一名師傅在維修天車時，工人還繼續操作另一側天車，結果直接輾斷師傅三根手指，「三根都是粉碎性骨折，只能截肢」，在加護病房住三個月才出院。

還有另一名工人則是在操作機具時，被剪床放料夾夾斷一隻腳趾，「休養了一個月，回來後走路還是一跛一跛的」，最後受不了說要轉行。

原PO目睹2起工安事故後，沒想到老闆找上她，打算出錢讓她考營造業丙種勞安證照，還說「花一個月時間聽課跟筆試，隨便考就會過了」，考上之後會要求原PO掛牌，每個月薪資多給2000元津貼，讓原PO心驚驚，「我聽完後心裡一萬個X您娘，然後隔月直接提離職」。

貼文也引起不少網友留言感嘆勞動安全，「勞安人員大多是用來背黑鍋的」、「出事94你負責，是你勞安應注意沒注意」、「勞工用身體拚效率，換到老闆買房又買車」、「真的很恐怖，我以前進某傳產就看到切斷手指然後接回去的事件」、「其實這執照應該強制規定老闆考老闆負責，不然沒地位的勞安人員怎麼有權限管得動」。