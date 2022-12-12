「兒子，你幫麻麻看一下最上面那層階梯的數字是多少？」我氣喘吁吁的在不到四分之一的階梯上，喊著精力旺盛早已跑到樓梯最上頭的大姆哥。

「235啦！」

終於結束了整整兩個星期度日如年的打工初體驗，稍微可以放鬆心情準備開學了。趙阿姨熱情地邀請我們一起去爬山，她知道我們打工的日子已經結束，想帶我們去欣賞大自然的美景。另外則是登山可以舒緩疲憊的身體，是開學前淨化身心靈最好的休閒活動。

修理山又稱秀岩峰，是京畿道安養市八大名景中的第五景，也是韓國百大登山景點，海拔三百九十八公尺，橫跨安山市、軍浦市、安養市、始興市。站在山頂上可以俯瞰四個不同城市，非常遼闊，全程爬完大約需要兩小時五十分鐘。

登山前的百層階梯。 (圖/遊讀世界提供)

想要登山的人必須先爬完這兩百多層的階梯，才能抵達登山入口。一路上大多為落葉闊葉林，盡是難走的原始生態步道，充滿著大大小小的石頭。我們時而需要跨步攀爬較大塊的石頭，時而需要抓著樹枝才能穩住重心往下踩，這讓第一次挑戰的母子倆都有點吃不消。剛開始還覺得山中景色清新自然，讓人神清氣爽，但一個小時過去，發現四周景色都長一樣，看上去沒有太大的不同時，就開始感到無聊，體力也漸漸消失了。

「麻麻，還要多久才會到？我好累。」大姆哥出現不耐煩的情緒。

「咦！這是松果欸？也太幸運了吧！」我用誇張的聲調，成功吸引了大姆哥的注意。

「麻麻，給我，我也要。」

「我們來比賽吧，看誰撿到的松果最大最完整，他就是今天的幸運兒，可以決定晚餐要吃什麼！」

「好！」大姆哥興奮的像充飽電似的，大步往前走。

因為路程還有將近一半沒走完，為了安撫大姆哥的情緒，我突然靈機一動，以這樣的方式來分散母子倆的注意力。如果媽媽不懂得在任何時候自娛娛人，小孩就會陷入鬼打牆般無止盡的吵鬧中。透過隨手可得的小趣事、小挑戰，就能輕鬆引導大姆哥把焦點轉移到身旁有趣的事情上，自然會忽略身體很累，路還很長這件事。

爬山的目的不只是為了攻頂，而是在路程中沉澱心靈，跟自己對話。我們清晨六點多就來登山了，這個時間還沒有太多的登山客，山上很安靜，除了鳥叫蟲鳴之外，我赫然發現山林是會呼吸的。

風吹過松樹時發出窸窸窣窣的聲音，似波濤般洗滌自己的雜念；仔細一聽，落葉掉下來也有聲音；石頭在泥土上滾動，就像低音鼓般咚咚咚的伴奏著。大自然就像一首不需要指揮的交響曲，各自演奏著自己的主旋律、副旋律，搭配的如此完美，讓人不自覺融入其中。

韓國人爬山有個習慣，他們在接近攻頂時會在一旁堆起石頭，然後誠心許願。據說堆越高的人，只要石頭沒有掉下來，許的願望就會成真。所以每次爬山總會看到一些人，全神貫注在堆自己的許願石。大大小小的石頭，一堆一堆的疊在靠近山頂處。

人在低潮逆境時，其實心裡是充滿不安與恐懼的，因此需要許多助力來幫自己強化內心的信念。有的人拜拜，有的人算命，有的人求神問卜，而韓國人透過爬山時，堆堆石頭許許願。

我們則是撿栗子、松果，每天出門只要撿到一顆，母子倆就會覺得是格外幸運的一天。在國外只能藉由日常生活，不斷創造看似隨手可得，卻又得靠一點點運氣的天然禮物來強化我們的信念。全世界的人都一樣，無論是拜拜或堆石頭許願，其實都是在練習自我對話。不斷確認並期待完成心中的願望，期許自身不要放棄，努力往目標前進。

信念是一種看不見的力量，雖然微小，但常常在緊要關頭時發揮巨大無比的效果。許願石不是用來許願的，而是用來支撐我們的信念，提醒我們還有很多很多的希望，在未來某一天終將實現。低潮的現況或許會打擊自己面對未來的勇氣，但「強化信念」是一件非常核心且重要的事情。信念能帶你往前再多走一步，而每前進一步都遠勝於原地踏步。堅持心中的理想與抱負，終有一天，一定會感謝自己擁有這麼強大的力量。

我們母子倆深深相信松果跟栗子可以帶來好運，如同《冰原歷險記》中的松鼠一樣，死命地抱著心愛的栗子，拍到第六集了，還是活得好好的。那些在韓國撿來的栗子跟松果，至今還保留在我的行李箱和置物櫃上，提醒著我們「莫忘初衷」。因為正是這股信念，幫助我們走完韓國的旅程。

（本文摘自《梭哈，換一輩子的幸福：單親母子的韓國勇氣與成長之旅》／遊讀世界出版社）

【內容簡介】

新時代女力心聲，你不可錯過的自我成長與勵志生命的故事！

「正當我們母子卸下武裝與不安全感，準備享受片刻親情幸福的時候，一場突然的高燒，使我被診斷出疑似惡性腫瘤。這個突如其來的噩耗，對我們母子是很重很重的打擊，原來暴風雨過後不一定天晴……」

堪比八點檔還戲劇化的人生，毫無預警的接連發生在一位平凡的單親母親——Lucy身上。有誰能想到在27歲的青春歲月裡，Lucy卻經歷了原生家庭的重男輕女；一畢業就陷入愛河後帶球閃婚；新婚完跳過蜜月期換來的是夫家的暴力；如諜對諜般的情節逃離婚姻順利離婚後卻又被診斷出腫瘤……所有生命中會遇到的最壞情況，彷彿都在Lucy的青春年少裡一次集齊，還同時湊在一起，都能打一桌麻將了……在經過每一個難關時，Lucy都彷彿重新活過一次。

「每個人的人生都是有限的，離婚又大病後的我明白了這件事，決心在有限的人生裡，挑戰無限可能的事情，從此以倒數計時的方式面對人生。」

在手術結束，與死神拔河勝利後，Lucy開始思考如果意外與未來哪個不知道先來，她想過什麼樣的生活？想留給孩子什麼樣的回憶？

「我不想留有遺憾，也不想讓兒子對於跟媽媽的回憶，沒有任何美好或難以忘懷的記憶點。」

「我告訴自己在有限的生命當中，如果想要留下些什麼給我的小孩，除了母親對孩子百分百的陪伴之外，還有「勇氣」。我必須讓他知道，要是沒有人可以依靠，就必須自己學會堅強。」

僅憑著這股「希望給孩子一個快樂長大、平安健康的環境」，以及「不為自己的人生徒留遺憾」，Lucy選擇帶著只有3歲的兒子，在那個網路還不太發達，連大人自由行都不算很方便的時空背景下，扛著幾乎全世界都不看好的壓力遠赴韓國，重新開始自己與小孩的人生。

「離開目前的舒適圈看似危機重重，卻也能擺脫過去的矛盾與離異的衝突，避免聽到更多閒言閒語，影響孩子的身心發展，讓小孩有更健康與完整的成長過程，塑造更多機會，創造豐富多樣的選擇。那年我27歲，兒子未滿4歲。」

兩個人一個半，也是一個伴。帶著3歲的小孩，在韓國找回彼此的幸福。

最溫柔的歷程，最勵志的旅途，用一無所有賭出幸福的第二人生。

勵志溫暖系女力作家 Lucy 不平凡的人生，不將就的選擇。

讓我們一起跟著她的故事找到不顧一切的勇氣，找回不忘初心的堅韌。

【作者簡介】

盧妍菲（Lucy）

1985年2月生，現任職於外商公司，擔任服裝商品採購開發經理。是有求必應的單親媽媽、是爸媽的寶貝女兒、是貓奴、是潛水員、是救生員、是料理美食家、是朋友的心靈導師、是新手作家。

外表冷冷的但內心很溫暖，有著不畏惡勢力，永不低頭的倔強個性。剛做完月子就變成單親媽媽，腫瘤手術後又決定帶著小小孩前往韓國留學，保持著赤子之心，勇於挑戰與突破的冒險精神。

骨子裡刻著時尚魂，熱衷於服飾產業，有得天獨厚的創造力與熱情。

害怕死了之後墓誌銘沒事蹟可以寫，勇於挑戰極限。

我的人生我做主。

IG帳號：luyenfei