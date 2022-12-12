把飛翔當作一個小旅行的動機，順著飛機軌跡前進桃園，迎著還沒那麼強烈的東北季風，去找飛機的滑行。在桃園國際機場的周邊坐看飛機起落，好整以暇地看機場調度的畫面，還沒出國前展開一趟悠哉之旅。

最近距離迎接國際各型號飛機

在熱愛拍攝飛機的攝影玩家口中有個秘密地點，最能以超級震撼的角度「迎接」國際航班降落台灣，就是位於桃機「05L/23R」也就是俗稱的「北跑道」的05L端平行延伸處，由於飛機需逆風起降，桃園機場跑道以東北─西南的走向配置平行跑道，南北各有一處跑道。當東北季風吹起時，飛機航道迎著逆風經常是以05L端降落、23R端起飛的方向運行。站在「05L跑道拍攝點」就能恰好在正前方迎接整架飛機飛越天空、直線降落於眼前的暢快感受。

「05L拍攝點」是離機場跑道最近的看點。（圖/ 行遍天下）

如果不想只站著看飛機，那機場附近更有間「第三航廈機場咖啡」值得拜訪，熱愛飛機的老闆找到了這塊視野絕佳的好地方，一樓入口右側，一整排飛機模型吸引目光，熱愛模型的搜集狂也能在此購得。景觀二樓就能坐著迎接飛機的降落。對著機場南跑道這端，順著各型飛機流暢劃過天際，喝一口熱騰騰的咖啡，享受放鬆午後時光。

第三航廈咖啡聽，能一面喝著咖啡一面享受飛機從頭頂劃過的暢快感。（圖/ 行遍天下）

入口的飛機模型滿足模型控的想望。（圖/ 行遍天下）

讓味蕾驚艷的滋味

前進堪稱機場周邊最美味的中餐廳享受味蕾、並在機場前第一排景觀的旅館留宿，感受不一樣的出入境氣氛。隱身在諾富特華航桃園機場飯店二樓，轉型後的「味坊中餐廳」由深耕粵菜料理40多年的米其林餐盤主廚鍾安富領軍，饕客指定必點的港式燒味系列，「金磚燒肉」火侯控制得恰到好處，皮酥肉質富有彈性讓人停不下口。另外推出「鴨霸天下套餐」，片鴨、鴨鬆、避風塘鴨架、芋香米粉湯、酸菜鴨湯、鴨粥等9道極品美味，感受主廚深厚粵菜底子結合台式食材的精湛手法。

味坊中餐廳能與窗外綠意一同享受美食。（圖/ 行遍天下）

鍾師傅的燒味系列是必點美味。（圖/ 行遍天下）

入住機場景觀第一排旅宿

如果還想讓旅行幸福感延續，則可選擇入住「諾富特華航桃園機場飯店」，大廳右側一整面來自航空迷收藏珍貴飛機模型讓人大開眼界，順著地上飛機跑道細細查找，甚至還能看到許多航空公司的初代機型。面對機場的房型都有著大片落地玻璃窗，能坐在沙發上愜意看著飛機起降、滑行。當然除了大人的飛機感官體驗，小朋友也能玩得盡興，新設置的「模擬超市」能讓小朋友在裡頭感受採買各式食材的樂趣，大人則有著運動酒吧、SPA以及能看著飛機起降的游泳池、健身器材等設施可體驗。

接待大廳一側的打卡牆，讓許多飛機迷都嘖嘖稱奇。（圖/ 行遍天下）

諾富特華航桃園機場飯店房間內，可坐看白天黑夜的機場起飛景象。（圖/ 行遍天下）

超可愛的模擬超市讓大小朋友都忍不住玩了起來。（圖/ 行遍天下）

景點資訊

桃機05L跑道拍攝點

地址：桃園市大園區中華路234巷

第三航廈機場咖啡館

地址：桃園市大園區海豐坡15鄰6-3號

電話：03-381-9969

時間：15:00-24:00（週二休）

諾富特華航桃園機場飯店、味坊中餐廳

地址：桃園市大園區航站南路1-1號

電話：03-398-0888

網址：www.novoteltaipeiairport.com/tw

時間：餐廳營業11:00-14:00、17:30-21:00

消費：中餐廳鴨霸天下烤鴨宴5,288元起（4-6人份）

本文作者:行遍天下

(本文摘自《行遍天下12月號361期》)