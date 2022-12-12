星座專家唐綺陽分析12／12~12／18星座運勢，本周木星在雙魚衝刺，即將重新進牡羊，帶動命運之輪的轉變，重啟新的開始，這時面臨到的擔憂、害怕的隱形情緒，需靠自己突破心魔、勇敢改變，貴人將來到身邊，只要願意嘗試，上天將助自助者。

本周開始有水星停滯感，和家人溝通時，容易出現卡關的狀況，講話需多拐個彎，勿硬碰硬、適度展現彈性，這時也會出現忘東忘西、溝通出錯、溝通困難的狀況，需存備份、話講清楚，勿鐵齒，碰運氣可沒好果子吃。

星象影響：木星衝刺中，水星停滯。

【累的：牡羊、金牛、處女、天秤】

牡羊：情感不要太嚴肅，遇到嚴肅長官，工作難度提升

金牛：職場蠟燭兩頭燒，感情不要太固執、注意健康

處女：感情多看另一半優點，工作以務實取代理想主義

天秤：感情注意財務困擾，職場留心女性壓力

【穩的：巨蟹、獅子、射手、水瓶】

巨蟹：職場有勁敵、情場遇攻擊，穩住步調好好溝通

獅子：事業較耗體力，感情上有生活摩擦

射手：工作勿單打獨鬥，支持的夥伴成為後盾，有機會發展桃花

水瓶：工作遇到不講理的人容易卡關，感情上要當心謊言

【讚的：雙子、天蠍、摩羯、雙魚】

雙子：在新戰場有爆紅機會，拿出行動搞定桃花

天蠍：工作破釜沉舟，感情結束僵局或許也是新起點

摩羯：貴人運不錯，享受另一半愛的小嘮叨

雙魚：逐漸掌握事業方向，情感小心漏電