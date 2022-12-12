民進黨在此次九合一選舉大敗，總統蔡英文為此辭去黨主席一職，更在4日召開敗選檢討會，初步就「執政團隊要更與人民感同身受，減輕人民負擔」、「執政團隊必須謙虛以對，朝野降低對抗」等四重點面向聚焦討論。對此，就有網友在網路上表示疑惑「2008、2018、2022，哪一年是民進黨敗最慘？」引發討論。

這位網友在網路論壇PTT HatePolitics板上PO出一篇「哪一年的民進黨比較慘？」的文章表示，「現在感覺民進黨好像快要倒了」，因此原PO也疑惑「2008、2018、2022，哪一年是民進黨敗最慘？」同時更指出「2008有陳水扁貪污問題、2018姚文智創下北市民進黨最低票數、2022一屍五命」，此篇文章一發出，立刻引發大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛一面倒驚呼「2008，民進黨差點再起不能」、「2008啦，剩不到三十席立委還被馬破紀錄奪回政權，怎麼比」、「2008，那時候以為20年都爬不起來」、「只有2008，民進黨那時存在絕望感」、「2008連現在英粉不少都會去投馬」、「2008年那環境才是最慘烈的，不僅是輸掉選舉而已，而是整個國際局勢對台灣不利，綠營內部鬥爭不斷，深綠跟四大天王之間殺的刀刀見骨」。