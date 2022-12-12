副總統賴清德表態參加這次的民進黨主席補選，被外界視為在為2024總統大選鋪路，而台灣民眾黨的柯文哲也有意角逐2024，國民黨人選則尚未確定，其中新北市長侯友宜和國民黨主席朱立倫都被看好會參選。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆11日就表示，「賴副12/8宣布參選黨主席是關鍵的一步，讓泛英派措手不及，啞巴吃黃蓮，有苦說不出」，引發討論。

游盈隆11日在臉書上PO出一篇「海龍王辭水，反常」的文章表示，「海龍王辭水」是一句台灣俚語，意思是「反常」或「不可能」。為什麼？因為海龍王掌管水的世界，水越多越好，多多益善，沒有水不要說當不成海龍王，連命都沒有。游盈隆直言，「真正內行的人都清楚，賴清德副總統12月8日宣布參選黨主席是關鍵的一步」，游盈隆更強調，適當的形容是「將軍抽車」，講白一點就是，將今上一軍，抽鄭文燦這一支車，一步到位，見血封喉，一舉清理戰場，讓泛英派措手不及，啞巴吃黃蓮，有苦說不出。

最後游盈隆也說，「天下武功，唯快不破」，賴副總統這一招做了最佳的詮釋。但是權力大戲不會就這樣結束，因為「海龍王辭水」是反常，是不可能的。游盈隆更引用了宋太祖趙匡胤所言：「臥榻之側，豈容他人鼾睡！」，接下來的重點應該是「國王人馬反撲」，否則一切都太卡通，太違反人性了。