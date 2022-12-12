半導體龍頭台積電赴美設廠，美國時間6日舉辦亞利桑那州5奈米廠移機儀式，成為全球矚目焦點，但部分人士憂心「台灣被掏空」，更有學者直指「美國公然搶劫」。對此，科技專家許美華分享一位業內大老的看法，直言「怎麼看，都比較像是台積電搶劫美國人吧」，沒想到這番言論引爆網友熱議，有人說「笑死，美國會讓你搶、讓你繼續壯大？30年前美國是如何打趴日本半導體？」此話一出，吸引上千網友狂按讚。

台積電赴美投資新廠，引發國內不少人擔憂，國發會主委龔明鑫表示，「去台化」議題完全不存在，美國投資產能僅占台積電產能很微小比例，台積電最先進製造仍在台灣，台廠也是最賺錢的工廠；經濟部長王美花也解釋，台積電研發中心都在台灣，從3奈米到1奈米都依計畫推動，台灣一定是台積電最重要的生產基地。

科技專家許美華也在臉書分享一篇魏哲家業內友人投稿文章，反擊近日盛傳的「搶劫論」並聲援台積電，「如果這樣算搶劫，看起來比較像是台積電搶劫美國人吧！」

業內人士直指，「台積電所有目前在台灣的一切，都沒有改變，每天正常運作，且台積電的亞利桑那投資，一切的一切都是台積電100%擁有，美國政府先送幾十億白花花的美金補貼，廠蓋好之後，將來還要給你賺大錢的機會，如果有這種被搶劫的機會，我也想要」。

業內提到，「美國也是台積電規模最大、技術最先進客戶的集中地客戶加政府一起站出來拜託你來蓋廠，這樣你怎麼可能不賺錢？賺了錢之後，技術還是台積電的，老美客戶只會讓台積電綁得更緊、對台積電依賴更深。請問，台積電為什麼不去？」

此外，台積電在蓋任何廠之前，內部都必須經過縝密的feasibility study（可行性分析）。尤其這麼大規模的投資，一定不可能接受不夠賺錢的結果，如果去美國設廠會拖累台積電獲利，巴菲特也不會砸大錢投資台積電了。

業內分析，這個美國蓋廠計畫談了很久，整個過程，美國顯然是拜託的一方，台積電則是被拜託的另一方。剛結束的上機典禮，美國總統副總統商務部長，聯手所有最厲害的美國客戶第一號人物，一起出來站台，客戶還公開背書，廠蓋好之後，產品保證會買，而且還買得很驕傲，因為將來可以說產品是made in USA。光就這個前所未有的場面，就可以看出美國政府跟客戶是聯手買單在美國蓋廠和營運的高成本。

這篇分析文章在奇摩網站刊出，一大票網友討論爆棚，紛紛留言提出不同看法「台積電沒有損失，損失的是台灣的優勢跟籌碼！」、「美國批准對台軍售、錢也收了也不叫交貨，這才是『搶劫』，而且光天化日。」、「無須為政府和台積電洗白，潮水退了就知道誰沒穿褲子，誰搶劫誰到時一目瞭然....」、「區區數十億美元可以換到幾十年累積而來的最高技術非常值得！」。

還有其他網友認為，「有本事把對方研發晶片的數千工程師帶回來，這才叫搶」、「沒了台積電先進製程，台海衝突，美國不會幫台灣，直接轟掉台積電確保美國安全」、「台灣唯一夠格跟世界叫板談資的就台積，鎮山寶到了別人手裡～我們價值還剩什麼？」

另有網友提醒，台灣郎都健忘，當初台積電 聯電要去大陸設廠，政府審了2年多，才放行非先進製程，美國要你去設廠看不到政府審查，直接最先進製程過去，誰傻?