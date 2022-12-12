台北市第3選區（中山、北松山）立委補選起跑，國民黨台北市議員徐巧芯11日在《新聞大白話》節目指出，吳怡農用蹭熱度的方式跑行程，就像上了捐血車沒捐血，拍拍照就走人。重點是吳怡農這個產品，他有沒有心跟民眾站在一起，即便有邱義仁操盤，在空戰及組織盤都明顯是國民黨王鴻薇佔優勢。

徐巧芯表示，在這麼短的時間能接觸多少民眾？所以空戰還是主要戰場。而組織戰的部分，國民黨並不會比民進黨遜色，甚至以中山、北松山選區來說，組織盤還強那麼一點點。如果吳怡農在空戰上沒有拚贏王鴻薇的話，就會落於下風，很可能會敗選。

「但吳怡農處理選戰策略卻是荒腔走板，非常地亂！」徐巧芯舉例，邱義仁有沒有加入他的競選團隊，吳的最新回應是「這是我第一次聽說」，那到底是有還是沒有？聽不出來，有就有沒有就沒有。第一次聽說是不是代表沒有，但他接下來又說，無論如何會按照自己的節奏跟策略，那聽起來又像是有。那邱義仁有沒有加入吳怡農的選戰團隊？個人認為應該是有。

徐巧芯指出，因為在吳怡農犯了那麼多錯誤，刀刀殺的都是黨中央的時候，黨一定坐不住了，屁股都熱了如坐針氈。誰不打，每天打蔡英文，每天打民進黨，他講說最大的錯誤是初選制度被破壞了，都用徵召的，他自己就是徵召的既得利益者，他哪一次不被徵召？甚至連擔任台北市黨部主委，都有特殊的吳怡農條款，他還好意思拿這個來講別人，這完全是把蔡英文弄得臉上無光。

徐巧芯提到，吳怡農回應記者提問，關於松機行政或總統專機如何處理的看法，他說並非說要犧牲總統專機，且把記者沒講的話塞進人家嘴裡，跟媒體的關係變得更差了，惹毛所有記者，要怎樣去幫你報導好的新聞？從遲到、嗆記者、態度不佳、扭來扭去。

「組織盤邱義仁非常厲害，新潮流嘛。」徐巧芯強調，可是吳怡農2年前選立委，就是新潮流帶著他到處走，那時他的態度就已經讓很多里長覺得不舒服，就是他有一種眼高於頂的感覺，感覺跟基層的互動是不親切的。比方說帶著一組媒體來，拍了帥照之後就走人了，根本沒有坐下來深入聊天。所以今天就算是邱義仁加入這個團隊，能拿他怎麼辦呢？重點是吳怡農這個產品，他有沒有心跟民眾站在一起。

徐巧芯覺得，吳怡農根本沒有做好一個基層民意代表的準備，如果連里長都沒辦法花半個小時好好去傾聽，每次都用那種蹭熱度的方式，就像那天捐血也是，上了捐血車也沒捐血，拍拍照就走人。跟比較務實的王鴻薇比起來，不管空戰或組織盤，都覺得王鴻薇已經取得比較大的優勢。