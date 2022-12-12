一項新實驗記錄了沖水不蓋馬桶蓋的鏡頭，可以看到肉眼無法見的水分子如何迅速散播至空氣中。

如廁後沖水是否該蓋上馬桶蓋?這個問題始終沒有正確答案，持「要蓋」立場的人認為，細菌會隨氣旋噴散至空氣，感染盥洗用品；反之，「不蓋」那派認為，蓋了會讓細菌更容易附著馬桶蓋，與皮膚接觸。不過近期一項新實驗記錄了沖水不蓋馬桶蓋的鏡頭，畫面顯示，肉眼無法見的水分子如何迅速散播至空氣中。

該研究由美國科羅拉多大學波德分校 (University of Colorado Boulder)工程師所主導，於本週發表在自然科學期刊《科學報告》(Scientific Reports)，我們都知道沖馬桶時不蓋馬桶蓋，多少會濺出霧狀水分子，為了將其具像化，研究人員突發奇想，利用綠色雷射光和攝影機記錄過程，稱「這是最直接可見證霧化微粒的速度和擴散方式」。

眾所皆知的是，這些懸浮微粒被視為病原體，它可能是大腸桿菌、艱難梭菌、諾羅病毒，或是腺病毒。主導教授克里馬爾迪(John Crimaldi)表示，「馬桶的目的是清除排泄物，同時它也在做相反的事情，往上噴出大量物質增加病毒傳播風險」。

他補充:「我們原以為這些微粒會是漂浮的方式，沒想到他們像『火箭』一樣噴飛。」研究指出，空氣中的粒子以每秒2公尺速率快速噴出，8秒內可抵達馬桶上方約1.5公尺的高度。雖然最大水滴會在幾秒鐘降落，但較小的(小於5µm)能夠在空氣中待幾分鐘甚至更長時間。