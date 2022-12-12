九合一選舉綠營大敗，總統蔡英文辭民進黨主席後，副總統賴清德表態要選黨魁。國民黨台北市議員徐巧芯11日在《新聞大白話》節目強調，過去蔡英文用賴清德當行政院長，結果是蔡英文把民進黨的錯誤都推給他，跟用蘇貞昌當閣揆幫忙擋砲火、壯自己聲勢的態度不同。目前蔡英文的人都傷痕累累，讓賴清德來當當看，英系先蹲後跳先養傷，等準備好了之後，再出來跟賴清德搶2024這張門票，所以賴清德不用高興太早。

「這就只是一個形式上的檢討，希望能讓人民的怒氣暫時消下去。」徐巧芯質疑，蘇貞昌當天有出席嗎？這是一個自由參加的會議耶！所以根本就沒有那個誠意在。如果真的要檢討，黑金、側翼網軍的問題有沒有包含在裡面？蔡英文在選舉期間跟蘇貞昌兩人全面只顧選舉，都不管人民死活；疫情期間所有荒腔走板，包含擋疫苗有沒有包含進去？抄襲論文相信林智堅有沒有寫進去？

徐巧芯說，在選戰過程裡交鋒的這5個重點，沒有看到，所以這只是形式上想騙騙大家說有虛心檢討的做法，無助於讓民進黨走回正軌。所以非綠陣營2024還是唯一一個目標，就是下架民進黨。今天賴清德看起來像是民進黨的共主了，可是真的是這樣嗎？英系會放棄2024這張門票嗎？

「我覺得不會耶！」徐巧芯指出，過去蔡賴關係一直都不好，蔡英文那時就用賴清德做行政院長，那時候賴清德多風光、多開心啊，覺得我從台南到了中央來，我有了聲量、有了實權之後，下一步就要挑戰蔡英文了。結果是怎樣？結果是蔡英文把所有民進黨當時的錯誤，幾乎全部推給他。所以大家還記得嗎？功德院，一例一休是來做功德的，光這句話、一個遊行，就把賴清德的聲勢整個從神壇上面打下來，後來黯然離開。

徐巧芯強調，蘇貞昌做得比賴清德還爛，可是蘇貞昌說要辭職，蔡英文說不要走，蘇貞昌就說好不要走；可是賴清德請辭的時候，有被這樣同樣地對待慰留嗎？所以當時的閣揆，那是蔡英文要去削弱賴清德的一個位置，跟她跟蘇貞昌的關係，是蘇貞昌要去幫她擋砲火，提高她自己的聲量跟聲勢，是完全不一樣的概念。所以這次黨主席也是一樣，就是現在我的人都受傷了，鄭文燦、陳時中、林智堅都傷痕累累了。

「我先讓你賴清德來當當看，我看你有多大的能耐。」徐巧芯提到，等你拿到權力之後，我先蹲後跳，我先養傷，等我的人準備好了之後，再出來跟你搶2024那張門票，我英系未必搶不過你。這才是英系真正的想法，所以賴清德可以不用高興得太早。