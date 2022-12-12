俄烏戰爭開打近9個半月，凜冽的寒冬也將襲來歐陸。前立委郭正亮11日在《新聞大白話》指出，「冬將軍」向來都是俄羅斯的朋友，1月氣溫會達到零下20度，經濟學人估計歐洲加烏克蘭這個冬天會凍死14萬6千人，到時候談判的壓力會非常大，所以捱凍的人才是決定俄烏戰爭要往哪個方向的的最主要的力量。

「我覺得俄烏戰爭很多發言都是虛的啦！」郭正亮表示，比方說拜登說，普丁如果真心要停火，他願意跟普丁見面，你講這話幹嘛？不是要幹到底嗎？那你放這話幹嘛？

郭正亮說，這就變成這個冬天對誰比較不堪，當然比較不堪的一定是烏克蘭還有歐洲，美國當然沒事，所以美國講講風涼話是沒問題。歐洲現在講風涼話的人愈來愈少了，這就是壓力到了哪裡。俄羅斯也不急，就看誰能捱過冬天，因為冬將軍向來都是俄羅斯的朋友，歷史上就是如此。

「12月之後還有更冷的，1月，會零下20度！」郭正亮指出，現在才剛開始，才零下5度，還早，到零度的時候再來說吧。看到時候，歐洲人是不是講你美國這種話，你站在很遠的地方，在家裡吹暖氣，當然沒事，就可以講一些硬話，你看看烏克蘭人還能不能講這樣的話？

郭正亮強調，到時候談判的壓力會非常大，而且接下來還有一些動作會出現，比方說馬克宏也要去訪問北京，馬克宏也是急著想要談俄烏，馬克宏自己也講得很白，說希望不要拖到2月，所以他已經預期到1月很冷，2月就會有一些後果。

「因為有人已經估計了，這經濟學人自己的估計，這個冬天歐洲加烏克蘭會凍死14萬6千人！」郭正亮說，路有凍死骨！你看看到時候會不會有人上街抗議？都在講風涼話，搞不好那些人都是軍火商。至於那些打著人權標語的，CNN、Newsweek、BBC，那都不用看，看了也沒意義，因為那個不是捱凍的人，捱凍的人才是決定俄烏戰爭要往哪個方向的的最主要的力量。