林青霞的人生精采豐富。（SWKit鄧永傑攝、林青霞提供）

林青霞飾演的「東方不敗」角色相當經典，是武俠電影的顛峰之作。（資料照片）

林青霞以銀幕處女作《窗外》一炮而紅。（資料照片）

林青霞的精采人生，沉澱出雍容高貴的風采。（SWKit鄧永傑攝、林青霞提供）

林青霞這些年透過寫作敞開心扉、療癒自己，也放下過去，以前鮮少提及生命中的3個男人：邢李㷧、秦漢、秦祥林，此次專訪中，被問起這塵封多年的情感話題，她態度從容大方，聊到與攜手28個年頭的丈夫邢李㷧，她更散發著溫柔堅定眼神說道：「他是我心中的巨人。」

林青霞40歲時嫁給香港富商邢李㷧，當時許多人對這段富商與女明星的豪門婚姻不太看好，加上邢李㷧總被八卦緋聞纏身，網路上對於「林青霞婚姻觸礁」的新聞從沒停過。訪談中被問到10多年來是否深受婚變傳聞困擾？她泰然自若地說：「一點都不困擾，很多事其實都沒有發生，我也懶得去解釋。」邢李㷧的人品令她堅信不疑，她更不隨八卦起舞，在家中甚至從未討論這個話題。

出道至今，林青霞被寫過形形色色的新聞不計其數，唯獨一次被寫離婚，讓她火冒三丈。當年她父親病重，曾有媒體跑到她家問她父親「青霞離婚了？」她至今仍記憶猶深：「我被寫了50年，已經百毒不侵，但媒體這樣闖去我家，還寫不實報導，我當時氣到發抖。他們可能覺得『妳怎麼可能那麼幸福』，所以要傳一些不好的、大家比較有興趣看，我們不屑於解釋，人家就想當然爾。」

拋開花花世界的紛擾，在她心中，邢李㷧是令她非常尊敬的人，「夫妻之間能有這個尊敬，我想是非常少有的，他做很多事都讓人敬佩。其實他娶我，以他那麼注重自己隱私和低調個性來說，他付出很大代價。」

70年代「二秦二林」共同締造了台灣文藝愛情片的巔峰，台上留下許多經典作品，林青霞台下與「二秦」秦漢、秦祥林糾葛纏綿的愛情故事，比瓊瑤小說更充滿戲劇張力，至今仍為人津津樂道。過去林青霞曾說「愛情中，沒有誰付出多就一定要有回報，這沒什麼好比較的」，看待感情也抱持隨緣，如今回首青春年華轟轟烈烈情史，她下了這樣的註解：「希望大家都過得好。」

當年林青霞與秦祥林曾有婚約，後來她解除婚約，外傳惹得他不開心，多年後各自找到幸福，且斷聯30多年。4年前，2人因緣際會「連上線」，她首次分享這段「舊情變友情」的過程。

當時她知道秦祥林與太太在香港，便透過友人主動邀他們夫妻倆到她的半山書房共餐，還打了幾圈麻將，再見面的心情？她說：「我一直對他好、希望他開心，他和他太太也都很高興。」

對於秦祥林，林青霞也分享一段2人合作時的小趣事，笑虧他年輕時背了很多笑話，個性風趣幽默。當年他們合作第一部電影《純純的愛》，見面時，秦祥林說要看看她的手，她把手伸出去之後，他說「妳手長得很好」，她正開心時，他接著說「五個手指都分得開」，林青霞被逗得呵呵大笑，「他對誰都喜歡講笑話，我那時候才18歲，他對我也沒興趣。」

對於情感這件事，不管「窗裡窗外」、「雲去雲來」、「鏡前鏡後」，林青霞經過幾10年的打磨淬鍊，得到許多體悟，「人生，最多也是100歲左右，在世的時候，最好是要大家都能快快樂樂的，我以前常對朋友說，當你（妳）走得時候，不是剩下多少財富，而是快樂的比例多過痛苦，多出來的快樂就是你（妳）的財富，什麼事都不要太計較，計較了就不開心。」