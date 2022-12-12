林青霞曾在簽書會上熱情的與影迷互動。（資料照片）

林青霞日前回台最近推出的第4本新書《青霞小品》。（時報出版社提供）

現在的林青霞，在文化藝術領域發光發熱，並希望自己的文字帶來正面力量。（SWKit鄧永傑攝、林青霞提供）

年紀的積累與經歷，68歲的林青霞這些年讓人看見她放下自我、豁達開朗之境，甚至找到讓自己快樂、也讓別人快樂的方法，「可能是我放鬆了，而且比較有自信，加上這些年充實得多，變得比較健談、擅於表達自己；人家說寫作是寂寞的，我反而認為寫作是治癒我寂寞症的最佳良藥。」

閱讀林青霞書中的每個字句，會發現她發自肺腑的文字充滿真摯濃情。她說，小時候個性敏感，容易受別人不經意的眼神、動作影響，會以為別人想傷害她，或是以前做錯一件事、說錯一句話，可能別人看起來不是錯，會在乎別人看法，所以常常不開心，因此她曾試圖讓自己變得較粗線條一點。

她說，17歲出道時，當時很多人告訴她演藝圈是個大染缸，她戰戰兢兢的踏進來，突然一夜成名，接著一連串爆炸性的報導，她發覺自己說的話變成白紙黑字在報紙上，這讓她很警惕，「原來我不能心裡想什麼就講出來，這樣登出來可能會得罪人」，她就曾說一句話引起軒然大波。

當時香港媒體問她「對香港和台灣男孩子的看法」，山東妞個性直白的她，回應說「台灣男孩子比較老土，香港比較時髦」，沒想到惹得台灣男生不開心。當時她曾請教一位張佛千教授「我該怎麼說話」，對方於是送了她《說話的藝術》這本書，「年輕時害羞又不懂得說話，常躲著記者，所以得罪很多人，他們以為我很大牌，其實我是怕他們。」

林青霞個性求好心切，以前總讓自己陷入痛苦，又不知道怎樣做才算最好，「以前人家要求，我就答應，答應完我自己受苦。有天我對鏡子裡的自己端詳了一陣，我不知道鏡子裡是怎樣的一個人，因為我向來都是很在乎人家說的話、做的事，永遠都是被動，我問自己『我為什麼這麼不快樂呢』？」

為了「找快樂」，「我告訴自己，之前這麼不開心，30歲以後，我一定要很開心，當時徐克和我聊天，我說我30歲的願望是要做一個快樂的人，他反問我『快樂怎麼做』？」她是有方法的，除了開始慢慢學著對別人說「不」的同時，30多年前曾到埃及一間很靈的廟許願「希望能令我跟我在一起的人都開心」。

她也看一些哲學性的書找答案，有一句話令她很受用，「書中寫到，一個最沒有智慧的人，是會令別人不開心、自己也不開心，中等是一邊開心一邊不開心，最高智慧是令大家都開心。」她慢慢學會轉念，「對人對事上，在不好的時候，我會找到好的部份，而且從來不去後悔，這樣就不會把自己置於不好的情緒。」

林青霞從寫作中釋放情感，這幾年甚至可以做到在很多環境裡令大家開心快樂的境界，「這1、2年我比較接受自己是不完美的。我很願意讓別人開心、跟別人接觸、釋出善意，比如我唱京戲，我唱得不好，但我唱，別人聽得開心，我也開心，我的目的就是要讓大家快樂，這和年輕時的我，很ㄍㄧㄣ、很在乎別人看法、有包袱、絕不應酬，不見陌生人的我完全不同。」