林青霞靠閱讀增長見識及豐富內涵。（SWKit鄧永傑攝、林青霞提供）

金聖華（左）是林青霞在寫作之路的貴人及相交近20年的好友。（SWKit鄧永傑攝、林青霞提供）

林青霞搖筆桿、唱京戲、練書法、學攝影、玩畫畫，「學無止盡，如果有機會的話也可以演舞台劇。我很愛學習，覺得學習和創作會感覺自己很年輕。」她前不久還請教知名作家白先勇該怎麼寫小說，白先勇告訴她，寫小說要先有人物再鋪陳故事。

樂在學習的林青霞，鏡頭前充滿年輕感，歲月幾乎沒在她臉上留下太多痕跡。談到保養之道，她說17歲時，她穿著迷你裙洋裝、涼鞋和同學逛西門町，有很多打著「星探」的特約演員問她想不想拍電影，當時她自覺太瘦，不相信會找上她，但對方都會說：「可是妳很有氣質。」

她說，拍電影時期的體重大約45公斤，瘦得有點嚇人，但上了銀幕剛剛好，1981年拍《中國女兵》時，因為有很多體力上的訓練，那時才開始增重。前幾年，她一度胖到68公斤，是人生中唯一體重最重的高峰期，自嘲胖到不敢見人，後來靠著爬山、做瑜伽這些運動、控制飲食才慢慢減下來。

從當年飄逸的純情玉女到反串英姿煥發的男人，拍過100部電影、演過100個角色的林青霞，曾在書裡寫道「其實，林青霞最難演的是林青霞」。在耳順之年的她，至今仍持續提昇及「進化」自己，未來會蛻變成何種樣貌，影迷們拭目以待吧。