知名YouTuber白癡公主（戴平雅）日前宣布展開一個新企畫，透露要在2個月內開一家咖啡廳；起初咖啡廳已在12月1日正式開幕，豈料至今才過了10天，就被地主告知不續租，讓她相當意外，無奈之下只好再尋新店面，原先位在台北市士林區社子島的咖啡廳營運時間則另外公告。

白癡公主昨（10日）在YouTube頻道上傳最新的一則影片，表示新開的咖啡廳已完工，雖然在此前試營運的階段僅有一些YouTuber好友到場支持，不過在12月1日正式開幕營運當天依舊有不少民眾光顧。

不過，白癡公主在影片結尾分享一段插曲，表示地主在營業日當天突然進到廚房說要找老闆，並告知不再續租；隨後白癡公主和團隊經過討論，想出很多不同的解決方案，最終還是決定尊重地主的想法，只好另尋其他店面。

對此，工作人員也說，當時地主來咖啡廳見到她就問「老闆在嗎」，因為想到上午來過許多原物料的廠商來推銷，以為對方可能也是希望推廣自家產品的廠商員工，於是出面接洽，未料對方再度表明「妳不是老闆的話就帶我去找老闆」，突發狀況讓她嚇了一跳。

白癡公主表示，地主突然在營運日當天進廚房說要找老闆，並告知不再續租，讓她相當意外。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主）

影片曝光後掀起熱議，許多網友紛紛鼓勵「開店真的需要面對和處理很多事，雖然很阿雜（心情煩悶），但還是得向前進」、「還是恭喜癡癡，雖然遇到這樣的困境，還是相信會越來越好」、「加油！我也是小店經營者，也是遇到承租上的糾紛，非常能理解其中的無奈與掙扎」、「癡癡加油，一定要重新東山再起」、「希望地主可以回心轉意，繼續租下去」。

白癡公主在YouTube留言區貼出徵求店面的公告。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主）

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