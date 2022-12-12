【愛傳媒黃珊珊專欄】這一路走來，很不簡單對不對？我們在沒有大型政黨的奧援下，走出了自己的路，走出了屬於每一個人的自由選擇，11/26投票的那一刻，我們彷彿都生出了一雙翅膀，飛往未來。

當然，選舉的結果，不是我們所預期，但，還是邁出了一大步，什麼樣的一大步？34萬勇敢、自由的、偉大市民的票，不是基於藍綠，而是基於對未來政治環境的想望。

這是一場『自由選民』覺醒的戰役，我們大家的努力，已經讓三十四萬的台北市民選擇做自己的主人，在各種壓力、恐懼與仇恨情緒操弄下，擺脫政黨的綑綁，自由地投下自己神聖的一票。

自由，來自於每一個人對『是非』的判斷，對就對、不對就不對，『是非對錯』不應該被政黨顏色所掩蓋，如果沒有了是非，政黨就是幫派，沒有了是非，怎麼可能有真正的自由！

所以，下一步，我要做的是，繼續倡議『自由選民』的社會運動，繼續倡議『是非善惡、公平正義』是台灣民主的核心價值。

台灣要擺脫舊政治，擺脫政黨綑綁，人民才有真正的自由，這是另一次改變政治文化的社會運動，『各位偉大市民，你不是藍的，也不是綠的，你是自由的！』自由選民運動，在每一個城市、每一個角落，我們要不斷地倡議，『是非善惡、公平正義』是這個社會最重要的道德標準，這一次，年輕人已經覺醒，現在，我們要更深入到每一個鄰里、每一個家戶。

我們已經改寫歷史。

美國有一首詩是這樣說的「我選擇一條人煙罕至的路，而這讓一切變得如此不同。」，剛開始，我周邊的人都跟我說，不打負面選戰的這條路，會走得很辛苦，的確，當各個政黨都在攻擊的時候，如果我也跟著罵、跟著噴口水，是不是比較好選？

這段時間，我可以很驕傲的告訴大家，我沒有操作過任何抹黑、抹黃的負面選舉，我沒有惡意攻訐，我沒有提出過任何跟市政無關、歪七扭八的事件，我所做的，是腳踏實地的提出政見、政策，一條一條具體的讓市民知道，未來台北市的走向。

我大可運用民粹、我也大可用華而不實的大撒幣，來吸引市民的注意，但我沒有，因為我堅持要讓台北成為選舉的典範，而不是日復一日、年復一年的在噴口水、潑髒水的惡性循環當中。我24年來都是如此，未來也不會因為選票利益考量，就動搖我的意念。

這一路走來，我堅持正面選舉、給下一代更好的未來，事實證明，許多人都被我的堅持感動了，它們不是要這樣的政治環境，他們推著嬰兒車冒著大雨來挺我，不是希望我一起罵，而是希望我能改變非藍即綠、惡意的選舉文化，因此，漸漸的，這條路不是人煙罕至，而是34萬人跟我們一起走，我相信這樣的路，就如同那首詩說的，讓一切變得如此不同。

人生的議題、如同民主政治，不是考試、或比賽都有終點，這是一場不斷在進展，不會停止的馬拉松，選舉完了，不代表珊珊的任務完成了，也不代表珊珊心中想要做的事情完結了，這是一場沒有終點的馬拉松。

如果我們因為選舉結束就停止倡議，那跟傳統的政客有何不同？

珊珊會繼續往前走，就如同24年前一樣，我想成為那個修改法律的人，那個到體制內改革不公不義的人，我做到了，我會繼續努力，我可以用律師的身份、用公眾人物的身份繼續倡議，公平正義、是非善惡，這些本來就應該是這個國家與這座城市的核心價值，不會因為選舉結束就停下來，這條路，有三十四萬人跟我一起走。

就像當年我當律師就從事的義務法律服務一樣，不管你幫過多少人，每一天都還是有人上門求助，是不可能停下來的，這也是我當年決心從政的初衷，不希望再有百姓因為不懂法律受到傷害，而從政後，就不只是解決個人的問題，而是有更宏觀的理解，要從源頭解決社會結構面的問題，改善人民的生活，這才叫政治。

從政這條路，我扎扎實實的，從基層開始，一路走了24年。

在路途中，我還生了一場重病，差一點就走不下去了，但我克服了死亡的恐懼，現在的我，已經無所畏懼了，我一直都在守護台北，守護每一位市民。

當議員的時候，我實事求是，別人在質詢台上是作秀，是用意識形態逼首長表態，我寧可把時間花在跟市民息息相關的民生議題之上。

當副市長的時候，我也是一樣實事求是，不做表面工夫，而是想辦法克服每一個困難的問題：

大巨蛋的談判，我們成功取回權利金及超額分潤，甚至讓廠商願意撤回國賠訴訟；錢櫃大火公安意外，事後我們檢討公安稽查模式，讓業者徹底改善，而不是讓檢查流於形式；流動攤販問題已經幾十年，我用「攤販精進計畫」列管後，現在食安衛生及公共安全都有獲得保障；

我們沒有政黨包袱，沒有利益糾葛，我們，就是解決問題的人！

所以我要謝謝各位偉大的市民們，謝謝你們願意相信堅持自己理念的黃珊珊，謝謝你們相信我，相信我絕不會輕易放棄追求是非善惡、公平正義的信念，就算選舉結束，我依然會堅持倡議我相信的價值，對我說過的每一句話負責任。所以，我們還有很多話要說、很多事要做，現在，只是起點而已。

謝謝你跟著我一起齊步共贏，我會繼續堅持理念，持續前行。

謝謝柯文哲市長，你改變了我的人生，謝謝我的市府同仁、競辦同仁、後援會、志工，我知道你們把希望寄託在我身上，我感念在心，能作為為大家發聲的人，我感到無比驕傲。大家在這三個月，犧牲陪伴家人的時間，跟我並肩作戰，我內心十分感動。

謝謝你們，選擇良善的黃珊珊，謝謝你們，肯定正直的黃珊珊，謝謝你們、相信黃珊珊。你們讓我知道，傻人會有傻福，善良會有人助，認真、默默的做事情，終究會有人看得見。

請記得，冷漠，就是縱容政客為所欲為。

這24年來，我打過九次選舉，近三年的副市長，讓我知道許多台北市政建設都刻不容緩，我也希望接下來的台北市政府，可以延續這八年奠下的基礎，清廉、公開透明、進步的力量，這些價值的建立非常不容易，如果因為換人做就被打破，很快地，民意就會反撲，政治又走回頭路。

所以我們要繼續堅持、維持，需要監督的力量，我相信大家都會跟我們一起睜大眼睛，讓台北市變得更好，而不是又是黑金、黑道、跟黑箱。

我永遠會記住選舉期間說過的話，也會記住其他政治人物說過的話，凡走過必留下痕跡，因為，選民手中有一把劍，還有正義女神手上的天秤，選民永遠都要記得，政治人物才會說話、算話。

我知道大家都很關心我的下一步，我這半個月，除了整理我這三年副市長任內及選舉期間的雜物之外，也會開始整理一下未來的走向。這段時間，很多媒體、很多名嘴都急著幫我找工作，但其實我的思考從來不是什麼「位子」，而是我能夠為大家做什麼。

我不想急著「填空」，而是希望能「開放選項」，但所有選項的前提都是我希望可以盡我所學、以我所能，繼續推動福國利民的事，我希望可以當大家的靠山，也希望各位珊友，可以當我的強力靠山。

接下來每一個人都要面對的，是分配不均社會動盪，是極端氣候的社會應變，是高物價高房價對年輕人的衝擊，是黑道、媒體治國的民主制度倒退，這些台灣內內外外的震盪。

這些事情，比黃珊珊一個人的工作更重要，要邁向理想社會，就像是一場馬拉松路跑，贏家不是灌注所有資源衝到終點線的那個人，而是最後一名跑者都能安穩地跑到終點，這才是『偉大市民、齊步共贏』的真正意義。

Taipei K33P Going，是珊珊相信的信念，還有三十四萬人跟我們一樣相信，選舉結束，這個信念不只是口號，而是永遠的現在進行式，還有未來進行式，我不會因為身份轉變，就放棄往前進、放棄改變這個社會。

因此，我會開始成立珊友會，定期的跟大家見面聊聊，提出公共政策的意見，農曆年過後，也會開始進行全台灣的簽書會，另外，這次選舉我們有四位非常優秀的新科市議員，希望他們可以秉持初衷，進入議會之後，好好的監督市府，我也會好好監督他們。

再次深深鞠躬，謝謝各位。

作者為前台北市副市長

照片來源：作者提供。

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