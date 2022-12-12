根據《美麗島電子報》「希望誰擔任下一屆總統」最新民調，副總統賴清德為34.3％、新北市長侯友宜33.8％、民眾黨主席、台北市長柯文哲13.5％；《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析稱，柯文哲只要拿到3%，藍軍就輸了。因此，港媒認為，柯文哲擁有泛藍陣營欠缺的年輕選民相挺，以及敢於批評成為中間選民的宣洩口，因此，國民黨若無法得到柯文哲的合作，幾無可能贏得2024大選。

根據香港媒體《中評社》今(12日)分析指出，侯友宜在年底的九合一選舉大贏46萬票，成為藍軍出戰2024的最強人選；民進黨雖然慘敗，但在賴清德參選民進黨主席旗幟下，也迅速整隊中。柯文哲連任民眾黨主席，則傳出已籌組2024大選競選總部。

《中評社》分析，面對2024，柯文哲手上握有兩大籌碼，分別為：擁有大量年輕選民的青睞；以及柯文哲敢於批評民進黨，成為中間選民的宣洩口。

但是柯文哲也有三大困境待解決：第一，必須力保各項民調支持度都能維持在15%到20%，才有籌碼一搏2024。第二，在失去台北市政府舞台後，柯文哲要如何維持高度媒體聲量，也是重要關鍵。第三，民眾黨在地方公職基層薄弱，如何動員地方組織打陸戰？哪來的財源能讓柯文哲在全台跑透透打選戰？

不過該評論也認為，柯文哲擁有泛藍陣營欠缺的年輕選民相挺，國民黨若無法得到柯的合作，幾無可能贏得2024大選。至於藍白合最關鍵問題則是「誰正誰副？」由於民眾黨2022地方選舉的成績，恐會讓柯無力討價還價，擔任副手恐怕是不得不的選擇；況且柯文哲即使擔任副手，到處開砲批評的個性，也會是個話題人物。