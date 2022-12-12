儘管經濟學家預期明年經濟恐怕存在衰退風險，但業界人士認為觀光旅遊業不會受到影響。休閒旅遊服務公司Travel + Leisure執行長布朗（Mike Brown）近日表示，目前沒有看到成長放緩跡象。

布朗接受Yahoo Finance Live訪問時表示：「一直到明年，旅館與機票預訂情況看起來非常踴躍強勁。宏觀經濟新聞與地緣政治風險讓每個人變得不太敢花錢，但這並未顯現於休閒旅遊。」

布朗表示，他們樂見強勁需求的跡象，因為這代表著：觀光旅遊業仍維持復甦的腳步。