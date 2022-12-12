入冬最強寒流喊了兩天，更新預報顯示「它又更強了」！全台最低溫恐下探7度，時間點就在這個周末；強碰台北馬拉松，跑友們要有心理準備。今北部持續濕冷，北北基宜發大雨特報，中南部維持白天舒適、日夜溫差大。

今年冬天，東北季風直接跳級寒流，且寒流威力被形容為「極寒冷」，低溫挑戰7度，氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，本周氣溫一路下滑，民眾務必做好保暖、禦寒準備。

最新模式模擬，今、明兩天東北季風續強，迎風面北台灣有局部雨、花東偶有短暫雨，中南部則是晴時多雲。氣象局針對基隆北海岸、台北市北區、新北山區、東北角、宜蘭發大雨特報。

吳德榮指出，周四氣溫稍回升，周五晚強冷空氣南下，六、日直接變寒流，台北市氣溫跳水，低溫跌至10度以下，估本島平地最低溫只剩7度左右；降雨趨緩，主要為乾冷。

今各地氣溫：北部14至20度、中部15至27度、南部16至29度、東部15至27度。今年第25號颱風「帕卡」昨生成後，正在菲律賓東方海域，往北北東漸行漸遠，對台灣無影響。