巴西在8強賽被克羅埃西亞以PK扳倒，前鋒內馬（Neymar）心碎在IG發文表示：「我的精神完全被摧毀，這肯定是傷我最深的一場敗仗，讓我整整麻痺了10分鐘，緊接著讓我止不住淚水。很不幸地這將會讓我在很長、很長的一段時間陷入痛苦。」

外界原先看好巴西問鼎本屆冠軍，內馬至今仍堅信巴西是比其他隊伍更好的一支球隊，他寫道：「我們奮戰至最後一刻，我以隊友們為榮，因為我們沒有缺乏堅毅與專注，這支團隊理應摘冠，巴西應該要摘冠，但上帝並不是這麼想的！」

盡人事聽天命，內馬感謝各界支持巴西隊，但是他必須服從上帝的意旨。「球場裡感受到的愛讓我們的一切犧牲都值得了，謝謝大家支持巴西，不幸的是我們沒有成功，這個痛苦將會伴隨著很久、很久。感謝上帝賜予我的一切，我沒有資格抱怨，不管結果如何我都將所有榮耀歸給上帝。」

2014年巴西主辦世足賽，內馬因為受傷提前報銷，巴西在準決賽慘遭德國7比1羞辱（德國最後摘冠）。事實上巴西自從2006年那一屆開始（8強輸給法國），每屆世足都是被歐洲球隊淘汰，包括2010年8強戰輸給荷蘭、2018年8強戰輸給比利時、2022年輸給克羅埃西亞。