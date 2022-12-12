遊戲廠商公布11月營收，智冠(5478)單月營收5.64億元，月增7％，年增24％，11月成長主要來自智冠遊戲通路行銷年末活動增強，藍新代收付金流業務亦受雙11促銷帶動，以及遊戲新幹線《指劍江湖》手遊新作加入，推升營運增溫；橘子(6180)單月營收6.9億元，月減9％，年減17％，主要去年同期兩大主力遊戲改版基期較高，今年改版及新職業活動則跨月接序登場。

智冠指出，12月集團內將推出兩款遊戲新作，網龍以《吞食天地》為基礎延伸打造的手遊《吞食天地 多元宇宙》已展開事前預約活動，該作將優化經典遊戲內容，並加入武將靈魂系統、跨服拍賣場等全新玩法，預計於12月21日正式上線。

子公司遊戲新幹線即將於12月下旬推出的二次元歌劇少女養成手遊《純白和弦》，以歌劇世界觀的樂姬角色結合隨機冒險的豐富玩法，首波邀請知名VTuber「浠Mizuki」和虛擬歌手「夏語遙」合體演唱遊戲主題曲，並與遊戲深入合作，帶來聯動劇情活動及專屬角色，吸引二次元粉絲熱情關注。本月隨著兩款遊戲陸續加入，可望接軌寒假及春節商機，增添營運動能。

橘子11月GASH樂點串接多元遊戲及活動效益加成，交易筆數較去年成長50％、營收較去年同期成長20％。展望12月，《天堂M》迎來開服五周年，年度大改版全新職業「雷神」正式上線，持續穩固營運動能。

智冠累計前11月營收55.36億元，年減9％；橘子累計前11月營收106.47億元，年減1％。