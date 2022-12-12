促進轉型正義委員會（促轉會）任期屆滿後，相關工作分由各部會承接，其中內政部為鼓勵各縣市政府、學校等公共建築，以移除或改名的方式清除威權象徵，每件最高補助10萬元，遭質疑是在撒錢推動「去蔣化」。

據《中央社》報導，內政部為鼓勵各界積極對威權象徵進行處置，訂定「內政部推動威權象徵處置補助作業要點」，已於11月28日生效，各縣市政府所屬機關、公私立各級學校、依法登記或立案的民間團體，只要以移除、改名等方式，處置公共建築或場所內有關威權統治的象徵，或是辦理清除威權象徵、反思威權象徵等相關活動，均可申請補助。

內政部提供的補助分為兩種，一是政策性補助，由內政部依政策需求決定補助額度；二則為一般性補助，每件最高額度為10萬元，申請單位須於計畫開始一個月前，依相關規定提供活動計畫書。

相關消息在PTT引起網友討論，質疑「拆這個到底要幹嘛？這些都是歷史」、「這政府做這種事特別認真」、「民進黨搞這種意識形態的東西最厲害」、「拎北的稅金拿來花在這種無聊的事情上」、「漁貨外銷被卡兩手一攤，去蔣卻很積極」、「蔣萬安選上，覺得去蔣化不夠徹底？」