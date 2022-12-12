大陸女星鞏俐是知名大導演張藝謀栽培的「謀女郎」最佳代表，憑著電影《紅高粱》、《霸王別姬》紅遍國際影壇，也在周星馳電影《唐伯虎點秋香》飾演女主角，在華人圈是家喻戶曉的巨星；近年鞏俐淡出影壇深居簡出，最近罕見被媒體捕捉到與丈夫攜手漫步海邊的畫面，凍齡美貌也隨之曝光。

56歲鞏俐與大17歲法國丈夫米歇爾·雅爾(Jean Michel Jarre)十指相扣在海邊沙灘上散步，只見鞏俐穿著黑色蕾絲透膚的上衣，下身搭配灰色的窄裙，大方展現婀娜的身體曲線，而老公米歇爾穿著簡單，牛仔外套搭配長褲，看起來年輕又帥氣。兩人親密的靠在一起，時而嘻笑時而甜蜜對望，看得出來感情深厚。

最令人印象深刻的是，兩個人看起來像是30歲出頭，完全沒有老態，鞏俐五官精緻，保養得宜完全看不出歲月的痕跡，凍齡容顏讓大家紛紛讚嘆幾乎跟當年一模一樣，網友笑稱，這大概就是嫁給愛情最好的樣子吧。

其實，鞏俐情路坎坷，曾有過兩段情，第一段就是知名導演張藝謀8年的地下情，當時鞏俐不畏懼背負小三的罵名堅持跟張藝謀在一起，但等到張藝謀離婚後，卻沒有給鞏俐想要的名份，雙方僵持不下只能選擇分開，結束8年的地下情。恢復單身的鞏俐火速投入下一段戀情，隔年就閃嫁富商黃和祥，但兩人聚少離多，最後在2010年和平離婚，結束13年的夫妻關係。