民進黨在九合一選舉大敗後，行政院長蘇貞昌的去留與繼任黨主席人選，成為外界焦點。港媒《中評社》評論今（12）日分析指出，若蘇貞昌留在閣揆的位子上，繼續與總統蔡英文合體，甚至「堅持要挺到2024與蔡共進退」，除了能制衡被看好擔任黨主席的副總統賴清德，其參選2024大選初選的可能性也會提高。因此評論也認為，民進黨2024初選已經開始了。

對於日前桃園市長鄭文燦召開首次敗選會議，遭綠委劉世芳批評沒有重點，評論認為，劉所列舉的檢討內容，如政務官沒有協助輔選、放任賄選案件頻傳等，都是衝著行政院而來，同時因蘇貞昌在敗選後獲得蔡英文留任，讓黨內不少人感到不滿，「劉世芳的公開批評明的衝著黨中央，暗的卻是指向蘇貞昌」。

針對蘇貞昌會不會下台的議題，評論推測，目前除了在野黨，連民進黨內都在醞釀要蘇貞昌下台的氛圍，但若蘇繼續留在行政院長的位子上，擁有行政資源的他，再加上蔡英文的職權，兩人的合體是對賴清德有制衡力量的，因為賴若以副總統的身分在未來擔任民進黨主席，能掌的握行政資源有限。

最後，評論直言，掌握黨機器之後，才能掌握2024的提名，但只要蘇貞昌繼續擔任行政院長，對賴清德來說，就有如芒刺在背。因此為了避免蘇貞昌藉著行政資源，持續保持自身的政治能量，對賴清德最保險的作法，就是把蘇拉下台，就算換上英系的前副總統陳建仁，對賴來說，威脅也沒那麼大。