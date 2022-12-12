新北市板橋舉辦一年一度耶誕城活動，周邊有不少戴耶誕帽的警察執行交通管制，一名員警表示，看到警察戴耶誕帽在路口執勤真的很反感，「我們可是警察，不是小丑啊！」貼文引發兩派網友熱議，一派人認為戴耶誕帽有失警察尊嚴，另一派人則認為警察的尊嚴不會因為戴耶誕帽而有所差別。

原PO昨（11）日於臉書社團《靠北police》指出，上周六（10日）晚間6時行經新北板橋新府路與縣民大道交岔路口，看到在路口執勤的警察戴耶誕帽，讓他反感地說，「我們可是警察，不是小丑啊！」

原PO表示，不理解為何在耶誕城執勤的員警就要戴耶誕帽，他搬出《警察服制條例》說「哪條有規定？哪項法源依據說要戴耶誕帽執勤？為配合喜氣洋洋的節慶就要那樣裝扮？那維安人員協助擴大臨檢、攻堅也穿得跟耶誕老人一樣好了。」

原PO的言論引發網友討論，「職業尊嚴蕩然無存」、「你有東西掉了，尊嚴」、「這真的過頭了」、「真是悲哀」、「還好台灣沒萬聖節，要不然會要你戴南瓜」、「如果突然要支援快打勤務呢？警察尊嚴不是這樣玩的吧」。但也有不少人認為小題大作，「警察有無尊嚴，不會因為戴耶誕帽而有所差別」。

留言中有一名在耶誕城執勤的警察認為戴耶誕帽並不丟臉，當下反而有不少民眾會跟他說「警察老公公你辛苦了」，他說聽到這些一切都值得了，「我想在民眾面前『尊嚴』或『尊敬』，我想應該是『尊敬』吧！」

新北市警察局表示，為預防南韓梨泰院踩踏事件發生，今年首創「DJ警察」，動用警力共570名，執勤的員警戴上耶誕帽代表警察同仁也融入耶誕活動一環，除增加辨識度，也希望員警在歡樂輕鬆的氣氛下執行勤務。