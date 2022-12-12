新冠肺炎昨新增1萬4034例本土個案，比上周同日大增8.1%，也是連續三天較上周同期上升，精神科名醫沈政男表示，曲線已經反轉，接下來就要上揚了，預計1月中旬會達到新一波疫情高峰，「很多人興致勃勃參加耶誕與跨年，但還是要提醒，你如果還沒確診，有可能就是下一位。」

沈政男日前在臉書指出，防疫鬆綁後大家都去度假，但依照確診數據顯示，曲線已經反轉，接下來就要上揚了。原因是大家鬆綁防疫、疫苗保護力降低，大家打疫苗的動力減弱，以及新變種進來。

沈政男表示，預計在1月中旬，第三波疫情會達到高峰，高度可能不會超過前一波的5.4萬例，但因為防疫已鬆綁，不見得不會衝出一個新高峰，「有沒有看到近來還是有名人，而且是相當小心的人確診了？如果你不想確診，還是要小心一點，繼續做好個人防護。」認為今年跌破萬例的機率不大。

沈政男表示，很多人興致勃勃迎接耶誕與跨年，「如果你還沒確診，有可能就是下一位」。再加上年節的人流指數上升，第三波會是多大一波切莫小覷。他更大膽預告，如果第三波在明年1月中旬達到高峰，那麼3月春暖花開時，台灣就可以達成像歐美一樣的感染程度，把新增個案壓到很低的數字，真正解封。