晶華(2707)公布2022年11月自結合併營收5.17億元，較10月4.99億元成長3.57％、較去年同期4.51億元成長達14.56％，為近3月高點。累計前11月合併營收49.54億元，較去年同期43.85億元成長達12.98％，為近3年同期高點，並已超越去年全年49.3億元。

晶華指出，台北晶華酒店11月平均住房率恢復至逾8成，外國旅客占比回升至3成，使住房營收月增達33.08％、年增達近1.01倍，帶動整體獲利率回收。同時，受惠年底進入需求旺季，餐飲營收亦月增7.46％、年增達11.63％，亦較2019年同期成長達14.96％。

除了旗艦據點台北晶華酒店營運動能強勁復甦，晶華旗下其他直營據點營運同步暢旺，11月太魯閣晶英酒店營收年增7.31％、台南晶英酒店營收年增8.13％，帶動晶華11月合併營收穩步回升，若與排除達美樂後的2019年同期相比，亦年增3.64％。

累計晶華前11月自結合併營收年增5.69億元或12.98％，若排除達美樂因素後，較去年同期增加達12.56億元或33.98％，但仍較疫情前的2019年同期小幅衰退4.99％，主因上半年營運仍深受疫情波動影響。

展望後市，晶華旗下各酒店據點積極掌握聖誕跨年假期及尾牙春酒聚餐商機，受惠邊境開放後國際商旅需求回流，對於提高台北晶華住房率及房價帶來極大助益。同時，年底最大的年菜外道檔期已熱鬧展開，可望挹注晶華第四季成長動能續旺。