台北國際建築建材暨產品展今年共有近500多家廠商參與，瑞司照明-REXLiTE發表全新Smart home系統，也吸引今年首度在台灣舉行的世界不動產聯盟會員參觀，現場擠得水洩不通。總經理王啟祥說，公司的Smart home決定釋放通訊協議，任何電器商品願意的話都可以使用這個平台，公司不會收費，希望能為台灣打造一個共享共用的平台！

目前智慧家電的應用越來越廣泛，但也導致電池、遙控器等廢棄物越來越多，王啟祥強調，公司明年將以免費釋出-通訊協定整合電器為目標，齊心打造低碳家園。他說，疫情對營運影響不大，房子買了還是要裝修，只是時間上會慢一點，再加上又遇到缺工問題，所以業績成長稍微緩慢一點，不過，2023年解封後，公司將推出包括可視化門禁系統等新品，預期營運成長腳步將會加快。

現在市面上的Smart home系統，王啟祥說，第一種是進口的，設計師沒有編修的權力，第二種是拚接的，如電燈、冷氣不是同套系統，這會對設計師和客戶產生很大的困擾。為了解決客戶問題，公司今年公開自行研發的平台，現在正和一家空氣清淨的系統協力廠商正在嘗試，未來只要有任何業者願意，都可以使用公司Smart home平台，希望能為台灣打造一個共享共用的平台，目標將力拚在明年底完成。

瑞司照明-REXLiTE以台灣設計、台灣製造、台灣資源為核心，歷時六年的研發「全方位居家整合方案」讓用戶實現數位時代的居家科技應用，如今已在新一代的智慧照明及電源監視系統的產品上具體呈現，包括智慧照明系統、環境監測及氣象資料庫系統、智慧電能監控系統以及視覺化門鈴系統等等，具備即時、遠端、時序化、環境適應以及跨品牌的第三方設備的智慧控制整合，實現數位時代的居家科技應用。

科技技術進步神速，消費者常會遇到購買產品後，需要升級還要再付費用，王啟祥強調，用電子技術綁架消費者是不道德的行為，只要買公司的產品，萬一要升級或是遇到bug，公司會把更新系統放在雲端可以免費更新。