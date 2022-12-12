台北國際建築建材暨產品展今年共有近500多家廠商參與，超過2300個攤位。在全世界節能減碳的目標下，建築物必須面臨轉型，冠軍建材(1806)推出符合綠建材高性能節能類「建材熱傳透率實驗」，邁向2050年淨零建築新趨勢。

冠軍指出，世界各國包含台灣政府以2030年公有新建建築物達能效1級或近零碳建築，2050年100%新建築物及超過85%建築物為近零碳建築為推動目標。冠軍建材2公分厚磚搭配特殊工法，透過成大實驗測試-建材熱傳透率(U值)，符合綠建材高性能節能類U值標準小於1.8(實測值為1.66)，已符合政府最高要求「建材熱傳透率實驗」，助力建商及政府提早達成淨零建築。

冠軍建材集團在產品設計及製造上，以環保節能為考量，推出大理石紋理、石紋、木紋質感材料減少天然資源的開採，成為磁磚業界最多再生綠建材產品可選擇。

在生產方面，冠軍建材堅持走綠色環保的道路，以永續發展為目標，領先業界推動「窯爐熱風回收」、「電力系統改善」、「水資源再利用」、「廢料回收」過去14年以來累計減少2.27萬噸二氧化碳當量，相當於58座大安森林公園的年度吸碳量，透過綠色技術、綠色製程、綠色能源、綠色標章、回收再生等各領域，讓地球少一點負擔。

展望2023年流行趨勢，冠軍建材指出，大理石紋將最受歡迎，經典黑白灰及米色系仍然主流色系，冠軍建材集團旗下冠軍磁磚、馬可貝里磁磚、安心居進口磚等品牌提供多元大理石紋、石紋、細膩木紋、素色柔光面感成為空間表現元素，讓空間應用素材豐富，提供多元尺寸90X90、60X120、50X100、30X60等，搭配不同拼貼，成為家中吸睛的亮點，創造建築物價值。

此外隨著老齡化及毛小孩家庭日趨高漲的情況下，防滑產品多元應用於各種場域，都需要小心翼翼打造安全的家，冠軍建材推薦不同場域最齊全的防滑產品，從?外到室內，以符合國家防滑標準規範，能大大降低滑倒意外的傷害，保障安全。