11月受市場需求持續低迷及運價下跌影響，貨櫃三雄營收走疲，長榮(2603)11月營收360.93億元，月減20.93％，年減29.29％；陽明(2609)11月營收為196.12億元，月減18.25％，年減43.13％；萬海(2615)11月營收129.89億元，年減43.27％。

長榮指出，全球海運市場仍受到通膨壓力、烏俄戰爭、大陸清零政策等因素影響，以致運費持續走跌、營收下降；但近期壅堵情形已逐步緩解，有助於營運成本的節省。展望海運後市，仍需觀望農曆年前客戶貨量庫存情形及出貨需求，長榮將持續洞察市場動向，彈性調度營運船隊並滿足客戶需求。

航運作業逐漸恢復正常，且因應新船隊加入以及部分航線與船型配置已經不合適，因此，萬海調整船隊規畫，將10艘老舊船舶出售拆解，到期的高價租船也將陸續退租，讓航線的運轉更環保及更有效率。

總計萬海2022年新造節能船共12艘，目前已交8艘，年底前還有4艘新船交付；2023年新造節能船共20艘，其中，10艘3000Teu、101.3萬TEU，加上新購置台船4艘3000Teu，共交付24艘。

SCFI貨櫃運價指數雖然連跌25周，但上周五跌幅全面收斂，指數下跌33.27點，跌幅2.84％，不過，遠東到地中海運價逆勢上漲0.76％，遠東到美西跌幅縮小至0.48％，接下來觀察指數是否短期有落底回升跡象。