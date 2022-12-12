台翰精密科技(1336)與主要客戶持續導入新品，並著重塑膠射出成型產品的後加工工藝，墊高產品附加價值，隨著客戶對於設計複雜度較高新機種需求增溫，有助於提升毛利及獲利，台翰表示，明年營運審慎樂觀。

由於進入客戶與東南亞地區年底假期、工作天數減少，台翰11月合併營收為2.51億元，月減13.91%，但受惠集團積極轉型，拓寬視訊系統設備、消費型產品等不同產業客戶業務布局有成，拉高非印表機/事務機產業的營收比重達5％(11月單月)，加上全球多功能印表機、投影機、視訊設備等產品市場需求保持一定水準，疫情所遞延之訂單以及新品即將問市，帶動旗下主要客戶拉貨保持良好動能，推升集團11月塑膠射出製品業務銷售較去年同月成長48.16%，單月合併營收年成長23.3%，為歷年同月新高。

台翰前11月合併營收為24.62億元，較去年同期成長29.01%，亦創歷年同期次高水準。

根據國際研調機構Fortune Business Insights評估，全球視訊溝通市場(video conferencing market)規模從2022年起將以年複合成長率約11.3%成長，至2029年將達美金145.8億元，凸顯視訊系統設備仍在電子產業市場中逆勢保持良好的成長態勢

在生產基地方面，台翰指出，無論終端客戶或供應鏈業者，都高度重視大陸之外備援生產基地的布局，其中又以東南亞建置產能為大宗，創造深耕東南亞市場多年且積極開拓不同產業領域布局的台翰之業務接單動能雨露均霑。台翰亦積極提升研發設計、生產技術，同時優化製程提高效率，台翰積極擴大接單產業範疇，為未來營運增添新一波成長動能。

展望2023年，台翰表示，目前公司與主要客戶仍持續推進新品導入的規劃，且更著重在塑膠射出成型產品的後加工工藝，有助於墊高產品附加價值，並隨著客戶對於設計複雜度較高的新機種需求增溫，除了推升產能稼動率表現外，亦有助持續提升公司整體毛利率及獲利。