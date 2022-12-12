汽車零組件公布11月營收，精確(3162)連續兩個月營收站上3億元，11月再創史上新高，達3.14億元，年增83.33％，累計前11月營收21.23億元，年增72.42％；廣華-KY(1338)先前法說會預告，因大陸封控及缺料影響，11月及12月營收旺季不旺，公布的單月合併營收為6.03億元，年減18.25％，累計前11月營收為68.8億元，年增6.04％；麗清(3346)11月營收7.23億元，年增20.37％，創歷史單月新高，累計前11月營收57.15億元，年增14.78％。

精確主要負責電動車的鋁電池盒及鋁壓鑄件生產，今年上半年鋁電池盒營收貢獻達3.3億元，10月份塞爾維亞廠驗廠完畢後，除了做MEB項目外，在鋁壓鑄也會開始承接敏實在歐系客戶的訂單，10月、11月營收都突破3億元，接連兩個月都創下單月新高。

該公司2025年營收目標為30億人民幣，其中34％會來自鋁壓鑄件，33％營收來自電池盒，明年營收以挑戰50億台幣為目標。

廣華-KY預期11、12月營收偏淡，但公司在手訂單包括日產Ariya、本田、豐田bX4x及比亞迪海豹等新能源車款的汽車內飾件產品陸續出貨，加上大陸大陸市場對新能源車接受度非常高，廣華-KY手握多家大陸品牌車廠訂單，對於明年展望樂觀。

麗清主要受惠終端新車款包括電動車凱迪拉克銳歌銷售不錯，並且美國車廠客戶頭燈控制器產品訂單需求增加、打入特斯拉兩款電動車的LED尾燈產品每月固定交貨，是帶動11月營收創高原因。