台灣蛋價自今年初起漲，至今未見緩和，去早餐店想吃顆蛋，甚至喊到加10元、15元了。有網友發現日本盒裝雞蛋超便宜，10顆售價僅225日圓（約新台幣50元），直呼「怎麼人家的雞蛋這麼便宜啦」。

今年以來因產量減少、飼料價格上漲，導致蛋價不斷攀高，最新統計為批發價每台斤50元。網友在PTT分享日本賣場雞蛋價，一盒10顆賣225日圓，換算台幣只要50元，平均一顆5元，不解「日本人收入是我們兩倍，結果蛋價只要我們的一半」。

另一名網友則在臉書社團「爆廢公社」發文，他在日本超商看到同是10顆的盒裝雞蛋，換成台幣約57元，等於每顆5.7元，不禁感嘆「叫我滾去日本的人麻煩給我錢，我就是沒錢，所以才嫌蛋貴啊」。

「本日最衝擊，看完分享心情有夠差的」、「究竟為什麼我們的蛋比別人貴」，網友紛紛附和，對於蛋價失控無法諒解，畢竟連吃顆蛋都要考慮半天，哪來的「小確幸」。不過也有人認為，大宗飼料拼命漲，導致全球雞蛋跟漲，又不是只有台灣。