美國新國會將於明年1月初正式上任，共和黨有望拿下議長寶座，呼聲最高的是共和黨眾院領袖麥卡錫。不過近來傳出黨內有異聲，除了宣布挑戰的畢格斯外，也有部分議員傳出打算支持其他人選。

美國第118屆國會將於明年1月3日正式開議，435位眾議員將在當天選出新任國會議長。甫拿下眾議院多數席次的共和黨，有望取得眾議長寶座，來自加州的麥卡錫（Kevin McCarthy）則是最可能的議長人選。他日前接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時也表示，自己有信心取得議長席次所需的218張過半席次選票。

不過，麥卡錫近來面臨黨內同志的挑戰。亞利桑那州聯邦眾議員、隸屬極右翼「自由黨團」（Freedom Caucus）的畢格斯（Andy Biggs）日前正式宣布將角逐議長席次。

麥卡錫甫於11月中旬時，擊敗畢格斯的強勢挑戰，蟬聯眾議院共和黨領袖，顯示麥卡錫仍較畢格斯擁有更多黨內支持。儘管如此，由於共和黨在眾院僅小幅領先，共和黨難以承受分裂的後果。

美國政治新聞網站Politico指出，5名公開反對麥卡錫的議員聲稱手上有一份超過20人的名單將公開，但他們尚未就議長人選達成共識。

麥卡錫的主要批評者、眾議員古德（Bob Good）否認在招募志同道合的過程中遭遇困難。他表示，越來越多有興趣出任議長的議員與他們接觸。

報導指出，包括眾議員羅伊（Chip Roy）、波柏特（Lauren Boebert）與裴利（Scott Perry）都是這些會議的主要參與者。眾議員諾曼（Ralph Norman）也公開表示在尋找議長候選人，並表示已經有腹案，但拒絕對外透露。

CNN日前報導，下屆眾院議長需要多輪投票才能選出的可能性日增，這將是1923年以來首次發生。麥卡錫盟友與政敵都已開始盤算，若是他第一輪無法取得218票，情勢難以預測時該如何。

雖然面臨來自黨內的挑戰，麥卡錫仍積極實現政見，日前宣布將成立中國問題特別委員會，並將由眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）出任主席，委員會將重點關注與中國的經濟和安全競爭。

麥卡錫辦公室表示，委員會將調查中國作為強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）供應者的角色、中國政府對美國學術機構的影響、北京在美國各州和地方的遊說活動，以及中國共產黨宣傳構成的「隱性威脅」等問題。（編輯：高照芬）1111212