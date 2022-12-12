小編今天（12）精選5件不可不知的國內外財經大事。攸關預售屋納管的《平均地權條例》修法，因受到建商各方意見拉扯擱置未排審，九合一大選後府院為回應年輕人平抑房價期待，立法院內政委員會預計在12月19日當周排案初審，若委員會對修法內容無共識，民進黨團預計在1月13日休會前，變更議程，將《平均地權條例》抽出來表決，完成三讀程序。中華民國不動產開發公會全國聯合會龍頭楊玉全11日表示，平均地權條例修正案若明年1月硬要闖關三讀，部分中小建商將面臨倒閉潮，甚至造成大者恆大的「財團化」趨勢，無助平抑房價、更無助年輕人買得起房。

【1】打炒房條例捲土重來

由於預售屋炒作問題依然嚴重，紅單轉讓給人空手套白狼之感，內政部積極遊說立委期待修改《平均地權條例》，將預售屋買賣納入管理。惟今年上半年行政院提出修法後，就受到建商、代銷商、市場炒手等勢力反對，甚至市場有耳語，有背景建商直接找上總統府疏通，希望不要通過這項修法，以致法案躺在立院逾半年。

【2】台幣匯價 明年Q1難返2字頭

美國通膨有感下降，聯準會（Fed）升息可望趨緩，國際美元指數重挫，外資大肆回頭，新台幣從10月底的逾六年新低32.319元強勁反彈，12月初一度升破30.5元重要心理關卡，一個多月狂飆1.864元、漲幅6.12％，市場更喊出「挑戰2字頭」。但根據本報對金融業者問卷調查，96％認為新台幣匯價明年第一季2字頭無望。

【3】航運股法說 陽明今打頭陣

航運族群法說登場，陽明海運12日打頭陣、裕民航運13日、萬海航運16日接棒，還有四維航等。海運景氣下半年戲劇性反轉，貨量急縮，運價一路跌回2020年起漲點，連帶影響航空貨運、中小型散裝船市場，市場聚焦何時見底反轉，航運股獲利受鋒面壓力，來自航商第一手觀察，牽動台股百億資金走向。

【4】台美股耶誕行情…沒了？

台美股市今年「耶誕行情」恐將落空！外電報導，美股通常在耶誕節過後及新年之前會掀一波漲勢，也就是所謂的「耶誕行情」（Santa Rally），但美股今年提早在11月萬聖節前就漲一波，市場對2022年封關前還會不會上演「耶誕行情」持保留態度。

【5】外銀：三大理由 央行升息難喊停

中央銀行15日舉行第四季理事會討論最新貨幣政策，外商銀行經濟研究團隊評估，央行在經濟動能熄火下，仍難以停止升息，但央行今年第二、三季連續祭出的銀行存準率調升動作，第四季有機會暫停。