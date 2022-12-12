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苗栗頭份太玄宮先前舉辦廟會活動，宮內供奉有著最凶狠太子爺之稱的墨龍中壇元帥，網路影片中，乩童正在工作人員協助下著裝準備起乩降轎，未料乩童卻因不明原因狠甩一名女工作人員巴掌，影片廣傳後，不少網友質疑為何無人制止乩童暴力行為，痛批神明是慈悲的不會打信徒，但也有網友表示，該位女工作人員口氣很差。

苗栗頭份的太玄宮為私人廟宇，宮內主祀九天玄母，還供奉有著最兇太子爺之稱的墨龍中壇元帥，近日太玄宮舉辦廟宇活動，有信眾沿途以影片記錄下墨龍中潭元帥起乩降駕的過程。

透過影片可見，畫上黑面的乩童已起乩，一旁圍繞著大量工作人員協助著裝，但頃刻之間，墨龍中壇元帥突然暴怒，狠搧了一名女工作人員巴掌，女工作人員整個人被打到彈離原位置，頭髮也飛起，背對著鏡頭揉眼睛，除了另名目睹的女工作人員有拍背安撫，其餘人等均無反應。

影片廣傳後，不少網友在留言區質疑動粗原因，直指神明本是慈悲，乩童僅是神明替身，怎能對信眾施暴，「誇張的一巴掌，神明嚴格、嚴謹，沒有需要一巴掌去提醒信徒，哪裡做錯，誇張了」、「神明打人頭一次見」、「請問是入神還是入鬼」。

也有網友指出，在影片前段畫面中挨打的女工作人員口氣極度差勁，大量網友湧入苗栗頭份太玄宮的臉書粉專洗版要求回應，但廟方截至發稿前都尚未發聲。