葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）出征世足賽之前已經清空了他在曼聯的置物櫃，世足期間他與曼聯決裂，又傳出沙烏地阿拉伯聯賽的豪門艾納斯開出「30個月5.17億美元」延攬他。C羅證實確有此事，但他最後沒有接受艾納斯的天價邀約，他堅信「我還能進球」想要繼續留在歐洲頂級聯賽，而不是遠赴沙烏地養老。

不幸的是根據美媒《The Athletic》報導，曼聯早就不想再支付C羅每周50萬英鎊（新台幣1879萬）的鉅額薪水，甚至C羅降價到周薪8萬英鎊（新台幣300萬）也沒有球隊願意簽！

C羅將於明年2月滿38歲，他本來還有希望靠著這屆世足證明自己寶刀未老，結果只留下出賽5場（3場先發）、290分鐘，10次射門（2次射正），罰球1分，0助攻。除了「上帝之髮」冒領隊友進球的糗事，C羅被換下場還敢對總教練不敬，顯見他放不下昔日大球星的身段。

英超切爾西、義甲拿坡里過去傳出對C羅有興趣，最後都打了退堂鼓；他早年在葡萄牙的老東家里斯本體育也表示「我們希望C羅回來，但我們無力負擔他的薪水。」C羅在英國主播摩根（Piers Morgan）的訪談提到：「媒體不斷報導說沒人想簽我的那些垃圾新聞都是不正確的。」既然C羅堅持下去不是為了錢，又不願意擔任替補，那麼繼續降薪似乎是他的唯一出路了。