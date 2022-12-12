統一超(2912)7-ELEVEN自12月14日至16日以「低碳飲食」及「環保減塑」推出限時綠色消費好康優惠，鼓勵綠色消費。

國際ESG最具公信力評比之一、全球永續發展重要參考指標-道瓊永續指數(簡稱DJSI)每年邀請全球數千間上市公司參與評選，評比企業為永續發展所做的努力，並依產業別選出得分最高的前10%企業入選，2022年道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index,JSI)結果出爐，統一超商為食品零售產業唯一受邀的本土企業，並自全球62家食品零售業者當中脫穎而出，於8個永續面向拿下產業第一，更首次在DJSI環境題組「包裝包材」項目拿下滿分，顯示統一超商長期以源頭管理、材質替換、鼓勵自帶及回收利用等四大方向深耕減塑獲得國際永續評比肯定。

統一超表示，統一超於董事會轄下設置「永續發展委員會」，跨單位組成減塑、減碳、惜食與永續採購四大小組共同推動各項永續專案，將永續經營由上而下落實至人、店、商品、物流、系統、制度、文化等7大營運基礎，在環境(Environmental)、社會(Social )、公司治理(Governance )三大永續面向展現營運綠實力，在今年DJSI評比29個評比項目中，於公司治理面(行為準則、資訊與網路安全）、環境面(環境報告、包裝包材、水相關風險管理、基因改造作物)，社會面(社會報告、企業公民與慈善)等8項拿下產業第一，為國際零售業界永續營運領航者，這也是統一超商自2019年起已連續四年入選「道瓊永續世界指數」，顯示統一超商長期投入企業永續經營獲國際永續評比肯定。

統一超商透過內外部資源整合持續精進自有商品減塑、開發環保材質、提高消費者自備飲料杯優惠等積極作為，2022年統一超商擴大減塑商品範圍，將自有鮮食進行全面檢視、塑膠材質替換，減塑品項數已較去年提升2倍，從涼麵、燴飯、飯糰、三明治到輕食便當均有明顯的成效，且今年不僅在DJSI環境題組「包裝包材」項目拿下滿分，減塑專案亦獲得堪稱亞洲評價最高的永續大獎AREA亞洲企業社會責任獎「綠色領導獎」。

統一超表示，2022年是統一超商永續行動年，各項永續領先行動均為市場標竿，包括整合集團資源由7-ELEVEN、星巴克與統奕包裝合作，斥資千萬元自建「OPEN iECO循環杯還杯機」、「高效智慧回收機」，並提前法規於年底達成擴大拓點目標；更進一步與環保署合作於離島地區打造「離島減塑未來店」，結合7-ELEVEN營運策略、創新行銷專案之做法，使消費者在購物的同時達成「地球永續、你我日常」永續行動。

此外，統一超商亦持續以多元且貼近民生消費的商品和服務與全民共同友善地球，長期以穩定採購方式讓在地農產「可持續性發展」，在地採購比率逐年成長，成為農漁民經濟上的助力。並持續以素蔬食品牌「天素地蔬」推廣低碳飲食、以「i珍食」專案減少食材浪費。